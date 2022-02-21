وليد سليمان يهنئ عماد متعب بـ عيد ميلاده .. شاهد

هنا وليد سليمان، عماد متعب لاعب الأهلي السابق بـ عيد ميلاده ، ونشر صورة تجمعه به عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام ”.

وكتب وليد سليمان “ كل سنه وانتا يا عم مصر وعقبال مليون سنه ”.

واحتفل عماد متعب، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، امس الاحد، بعيد ميلاده رقم 39، وسط تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات، حيث أنه من مواليد 20 فبراير عام 1983.

أحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية، كما توج عماد متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.