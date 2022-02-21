ميناء الإسكندرية: حجم الحاويات المتداولة الصادر والوارد 1741

انتظمت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، حيث بلغ حجم الحاويات المتداولة الصادر والوارد 1741 حاوية مكافئة.

وذكرت هيئة ميناء الإسكندرية في بيان، اليوم الإثنين، أن إجمالي حجم البضائع المتداولة الصادر منها والوارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة بلغ 213 ألف طن تقريبا.

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وفى ذات السياق، بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 59 سفينة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية؛ أما بالنسبة لعدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ لمينائى الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 35 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، والتنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.