إدارة الزمالك تبلغ كارتيرون بالاجتماع معه قبل السفر إلى المغرب ... تفاصيل

اعلن الكابتن احمد حسن ، ان إدارة الزمالك أبلغت باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، بالاجتماع معه اليوم الإثنين وقبل السفر إلى المغرب وذلك لمناقشة أسباب النتائج السلبية في الفترة الأخيرة .

وكتب احمد حسن عبر صفحتة بموقع “ فيسبوك ” خاص.. إدارة الزمالك أبلغت كارتيرون بالاجتماع معه اليوم الإثنين وقبل السفر إلى المغرب لمناقشة أسباب النتائج السلبية في الفترة الأخيرة ".

ويذكر ان طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو بحماية باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من الانتقادات التي يتعرض لها في وقت حاسم للفريق.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أطالب بحماية كارتيرون في الزمالك، لابد من حماية المدرب ليحقق النجاحات".

وأضاف: "مينفعش مدرب الزمالك يكون متعري من الانتقادات اللي بتواجهه".

وأكمل: "لازم إدارة الزمالك تحمي كارتيرون وتحمي فريقها بشكل كويس والزمالك لسة في الملعب، ومخرجش من أفريقيا وزعلان من الهجوم على كارتيرون بشكل مبالغ فيه".

ويرى ميدو أن قرار كارتيرون بالدفع بثلاثي في خط الدفاع وتغيير خطة اللعب إلى 3/4/3 في مباراة ساجرادا قرار صحيح.

وواصل: "ليس لديه أزمة في انتقاد كارتيرون فنيا، ولكن قرار المدرب صحيح في الاعتماد على خطة 3/4/3 في ظل سرعات لابويه لاعب ساجرادا الأنجولي الذي كان سيهدد حمزة المثلوثي بشكل كبير حال لم يخوض الزمالك المباراة بهذا الشكل الدفاعي".

وأتم: "كل المدربين لديهم أخطاء، ولكن كارتيرون في وسط البطولة الآن ولديه مباراة السبت ضد الوداد، وكارتيرون قام بجناية أمام سموحة في الدوري، الجميع انتقده وقتها، ولكن البعض يشير إلى أن كارتيرون يتعمد الخسارة، من أجل الرحيل والحصول على الشرط الجزائي، ولكن أرى أن كارتيرون مازال متحمسا في عمله، ويعمل بشكل جيد، ولكنه يواجه سوء توفيق ويتخذ بعض القرارات الخاطئة، ولكني ضد فكرة الهجوم على المدرب هذا الشكل، قبل مواجهة الوداد المصيرية، ورسالتي لجمهور الزمالك أن يبني ولا يهد يجب أن يدعم في هذا الوقت".