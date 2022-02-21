قضايا الدولة تعلن مواعيد تسليم ملفات مسابقة مندرب مساعد

حددت هيئة قضايا الدولة مواعيد تسليم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة من خريجى كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون دفعة ٢٠٢١.

ونشرت الهيئة جدول علي صفحتها الرسمية علي الفيس بوك متضمنا مواعيد تسليم الملفات حسب كل جامعة.

وكانت الهيئة اعلنت عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021.

وحددت شروط التقدم للوظيفة

ومنها ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد، ألا يزيد العمر عن 30 سنة في تاريخ نشر هذا الإعلان، أن يجتاز بنجاح كل الاختبارات التي تجرى في هذا الشأن، أن تتوافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بهيئة قضايا الدولة.

واخيرا أن تثبت اللياقة الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.