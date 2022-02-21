عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"القومي للترجمة" يحتفل بمئوية محمد عفيفي.. الخميس

صدى البلد

يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي بمئوية الكاتب الراحل محمد عفيفي بندوة يشارك بها كل من الدكتورة ريم البرديسي والشاعر ياسر قطامش و ذلك في تمام السادسة من يوم الخميس المقبل الموافق 24 فبراير الجاري عبر تطبيق زووم، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.
 
 

بالتعاون مع جمعية أليا موندي..هيئة الكتاب تصدر "عائشة في أرض الاحلام" بالعربية والصربية

"عقلك في راسك".. حين يتدفق السرد من امرأة تصالحت مع ذاتها|عروض كتب


‎الكاتب محمد عفيفى (25 فبراير1922 -5 ديسمبر1981) كاتب مصري ساخر، ولد بمحافظة الشرقية وحصل على ليسانس الحقوق ثم دبلوم الصحافة، له عدد كبير من الأعمال الشهيرة نذكر منها: "تائه في لندن"، "التقاحة والجمجمة "، "بنت أسمها مرمر"، "شلة الحرافيش" ،"ابتسم من فضلك"، "ضحكات عابسة "، "للكبار فقط" و"ابتسم للدنيا".

محمد عفيفي الكاتب الراحل محمد عفيفي الدكتور كرمة سامي مصر إيناس عبد الدايم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. ارتفاع تاريخي لـ المعدن الأصفر اليوم ومفاجأة في عيار 21

فترة انتقالية 5 سنوات.. النواب يوافق على إخلاء وحدات الإيجار القديم لغير الغرض السكني

بعد نشر صور زفافه بأيام .. سيارة تدهس عريسًا بالشيخ زايد

فرمان كيروش.. ياسر إبراهيم يعوض غياب حجازي في قائمة المنتخب أمام السنغال

الغزو يقترب.. البنتاجون: روسيا قد تهاجم أوكرانيا اليوم

نقل الفنان سمير صبري إلى أحد المستشفيات.. تفاصيل

بعد القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر.. فوائد وأضرار الكركمين|فيديو

المشدد 3 سنوات لـ دبور سفاح الإسماعيلية لتعاطيه المواد المخدرة

موضوعات متعلقة

بالتعاون مع جمعية أليا موندي..هيئة الكتاب تصدر "عائشة في أرض الاحلام" بالعربية والصربية

"عقلك في راسك".. حين يتدفق السرد من امرأة تصالحت مع ذاتها|عروض كتب

وفاة الروائي خليل حنا تادرس.. محطات من حياة "أديب المراهقين"

الشعر الغنائي.. لقاءات أدبية وورش فنية بالمنيا

مناقشة وتوقيع "مساكن الأمريكان" بمكتبة البلد.. غدا

بيت السناري يحيي حفلا فنيا لاستدعاء الفلكلور المصري.. الثلاثاء

مناقشة رواية «القطائع.. ثلاثية ابن طولون» في ندوة ببيت السناري.. الأربعاء

تناغم الدبكة السيناوي والفلكلور البولندي بقصر ثقافة توشكى

ترشيحاتنا

أمير قطر يُهدي رئيس إيران "قميص المنتخب" ويدعوه لكأس العالم.. فيديو

رد شديد اللهجة من السودان على إعلان إثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة

عمرها 95 عاما .. كيف تصمد الملكة إليزابيث أمام كورونا ؟

وزيرة البيئة خلال لقاء جون كيري: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ خلال أيام

ضبط رجل يحمل مسدساً أمام منزل النجمة العالمية ألكسندرا داداريو

"السد" يتوج بطلًا للدوري القطري بفوز عريض على الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مازو ووسيم.. 10 صور من حلقات مسلسل اللعبة 3

علاج البواسير الخارجية بالزيوت في المنزل

ترتيب الدوري الإنجليزي.. هل يغتال صلاح أحلام جوارديولا والمان سيتي مجددًا؟

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني

فيديو

استشهد في مداهمة أمنية .. قصة استشهاد المقدم محمد حسان

هيئة الأرصاد : طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا...فيديو

عايزين يطلعوني مجنون.. ما حقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله أحمد ؟ "فيديو"

نجلاء بدر عن الهجوم على زوجها: كان بيهزر .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

اﻟﻤﺰﻳﺪ