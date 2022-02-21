"القومي للترجمة" يحتفل بمئوية محمد عفيفي.. الخميس

يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي بمئوية الكاتب الراحل محمد عفيفي بندوة يشارك بها كل من الدكتورة ريم البرديسي والشاعر ياسر قطامش و ذلك في تمام السادسة من يوم الخميس المقبل الموافق 24 فبراير الجاري عبر تطبيق زووم، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.







‎الكاتب محمد عفيفى (25 فبراير1922 -5 ديسمبر1981) كاتب مصري ساخر، ولد بمحافظة الشرقية وحصل على ليسانس الحقوق ثم دبلوم الصحافة، له عدد كبير من الأعمال الشهيرة نذكر منها: "تائه في لندن"، "التقاحة والجمجمة "، "بنت أسمها مرمر"، "شلة الحرافيش" ،"ابتسم من فضلك"، "ضحكات عابسة "، "للكبار فقط" و"ابتسم للدنيا".