لرعايتهم فنيًا وثقافيًا.. قصر ثقافة السينما يقدم عروض رسوم متحركة لأصحاب الهمم

للثقافة السينمائية

عرض اليوم قصر ثقافة السينما فيلم رسوم متحركة لطلاب دار السندس بمدينة الفردوس لذوى الأحتياجات الخاصة بعنوان " ice age" والذي ينتمى لأفلام الرسوم المتحركة التى يتناول احداث البحث عن أهل طفل صغير يجده ثلاثة حيوانات أثناء بداية العصر الجليدي فى العالم، مما يسيطر الشك حول القضاء على الكرة الأرضية بسبب تكون الجليد، مما يضطرهم لقطع رحلة مليئة بالمغامرات والمخاطر والأهوال بكل شجاعة.

يأتي ذلك ضمن فعاليات برنامج نادى سينما ذوى الهمم الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتنفذه الإدارة العامة للثقافة السينمائية بالتعاون مع الإدارة العامة للتمكين الثقافى اهتماما بذوى الهمم من الأطفال لرعايتهم فنيًا وثقافيًا لتنمية قدراتهم ومهاراتهم المختلفة.



وذلك من خلال تقديم عروضا أسبوعيا لنادى سينما ذوى الهمم يجوب مختلف دور الرعاية ومراكز ذوى الاحتياجات الخاصة لتقديم عرض سينمائي يهدف للتعليم وتثقيف الأطفال ، وغرس الثقه بالنفس و تأهيلهم للدمج فى المجتمع.



