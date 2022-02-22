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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

24 فبراير.. آخر موعد لاستقبال الالتماسات بآثار القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، موعد  فتح باب الالتماسات على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٢.

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وقال الدكتور أحمد رجب ، إنه سيتم فتح باب الالتماسات على نتيجة امتحان دور يناير ٢٠٢٢ لطلاب مرحلة البكالوريوس بدءا من يوم السبت ١٩ فبراير _ ٢٤ فبراير ، مؤكدا على انه لن يلتفت لأية التماسات بعد هذا الموعد .

على الجانب الآخر ،  أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تقيمها وتشارك فيها الجامعة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 - 2022، وذلك في إطار مشروع جامعة القاهرة لبناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم المختلفة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل كامل حفاظًا على سلامة منتسبي الجامعة.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعة، كما وجه بتكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات القومية، واستحداث مسابقات جديدة للاختراع والابتكار والفنون، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعة لإكساب الطلاب والخريجين مهارات التحول الرقمي.

جامعة القاهرة كلية الاثار الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة فتح باب الالتماسات نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول

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