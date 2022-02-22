ننشر طريقة التقديم والتسجيل بالمرحلة الأخيرة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

بالفصل الدراسي الثاني

انطلقت أمس الاثنين 21 فبراير، المرحلة الخامسة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بعد إعلان نتائج المرحلة الرابعة من تنسيق الجامعات الخاصة التي انطلقت الخميس 17 فبراير .



وكان قد أوضح المجلس الأعلى للجامعات طريقة التقديم والتسجيل:

- طريقة انشاء حساب جديد لطلاب الشهادات المعادلة

- يختار الطالب إنشاء حساب من القائمة اليمنى.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي في خانة البحث بالرقم القومي.

- يقوم الطالب باستيفاء البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله.

- بمجرد استيفاء البيانات وتأكيد الحفظ سيتم تفعيل الحساب وإرساله للجامعة المراد التقدم إليها لمراجعة المجموع المكافئ.





بينما طريقة الدخول لطلاب الثانوية العامة المصرية للمرة الأولى:

- يختار الطالب تسجيل الدخول من القائمة اليمنى.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي في خانة اسم المستخدم وإدخال الرقم السري الموجود في شهادة الثانوية العامة في خانة كلمة المرور.

- يقوم الطالب باستيفاء البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله.

- بمجرد استيفاء البيانات سيتم تفعيل الحساب

