مجازاة 8 مسئولين بمحلية أبو تشت لإزالة مباني بالمخالفة

قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، بمجازة 8 موظفين بالوحدة المحلية بأبوتشت بمحافظة قنا لارتكابهم مخالفات تأديبية، أدت الي هدم عدد من المنازل في ابو تشت رغم تقديم أصحابها طلب تصالح عليها، وتضمنت الجزاءات مجازاة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت "سابقاً"، بدرجة مدير عام بعقوبة اللوم.

كما تضمن الحكم مجازاة كل من نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابو تشت وعضو لجنة الازالات المكبرة والمحال الرابع رئيس الوحدة المحلية لقرية القارة وعضو لجنة الإزالات المكبرة ، والمحال الخامس فني أملاك بالوحدة المحلية لقرية القارة وعضو لجنة الازالات المكبرة ، والمحال السادس فني تنظيم بالوحدة المحلية لقرية القارة بالخصم من أجر كلٍّ منهم بمقدار عشرون يوماً .

وبمجازاة المحال الثالث مدير قسم الإزالات سابقًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت بالغرامة التى تعادل نصف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته ، وبمجازاة المحال السابع فني أملاك بالوحدة المحلية لقرية القارة، بالدرجة الرابعة بالخصم من أجره بمقدار سبعة أيّام، وبمجازاة المحال الثامن فني تنظيم بالوحدة المحلية لقرية القارة. بالدرجة الأولى بالغرامة التى تعادل عشر أيّام من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته.

وقالت المحكمة في حيثياتها، أن المحال الاول أزال منازل المواطنين فاطمة سعد عبد البر، وتحية أحمد قناوي، وأشرف عبدالرحمن عبد اللطيف، وطارق عبد الرحمن عبد اللطيف وشريكه عمر عبد الناصر، وهاشم حمدي جمعه، وخالد محمد ثابت، وجمالات عبد الرحمن قناوي، وحربي أحمد قناوي، وعبد الناصر عبد الرحمن عبد اللطيف، ومعروف نجيب لوندي، ووصفي مرقص نجيب المقيمين بناحية القارة مركز أبو تشت رغم تقدمهم بطلبات تقنين وسدادهم رسوم الفحص المستحقة عليهم خلال الفترة من عام ٢٠١٨ حتي مايو ۲۰۱۹ قبل تنفيذ الإزالة التي تمت بتاريخ 26/8/2019 بالمخالفة للتعليمات وعلي النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

المحالين من الثاني حتي السادس

1- أغفلوا تدوين اسم المواطنة فاطمة سعد عبد البر، وتحية أحمد قناوي، وفاطمة مصطفي محمد، ومعروف نجيب لوندي، ووصفي مرقص نجيب بمحضر تنفيذ الازالة المعد بمعرفتهم في 26/8/٢٠١٩ ضمن الاسماء التي تم إزالة منازلهم بذلك اليوم حال إزالة منازلهم علي الطبيعة بذات التاريخ بالمخالفة للتعليمات.

2- وقعوا على محضر تنفيذ الازالة المؤرخ 26/8/٢٠١٩ محل التحقيق والمدرج به أسماء الشاكين رغم اعتراضهم على إزالة تلك المنازل كونها مقدم عنها طلبات تقنين ومسدد عنها رسوم فحص ولا يجوز إزالتها وحال كون تلك الاسماء غير مدرجة بكشف الإزالة بالموجة ١٣ والمستهدف إزالتها في ذلك اليوم بالمخالفة للتعليمات وعلي النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.



المحال السابع لم يتحر الدقة حال إعداد بيان بالموقف التنفيذي الخاص بطلبات التقنين المقدم للوحدة المحلية لقرية القارة والمؤرخ 27/8/۲۰۱۹ وذلك بتدوينه بذلك البيان أن عدد أذون المعاينة الواردة من المحافظة بشأن طلبات التقنين للوحدة المحلية لقرية القارة بلغ ٢٨٥٧، حال أن جملة أذون المعاينة الواردة للوحدة المذكورة عقب هذا التاريخ في 31/۱۲/٢٠١٩ بلغ ١٩٣٥ إذن معاينة فقط بالمخالفة للتعليمات وعلي النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.



المحال الثامن اعتمد بيان بشأن حصر الموقف التنفيذي لطلبات التقنين المقدمة للوحدة المحلية لقرية القارة والمؤرخ 27/8/٢٠١٩ والمعد بمعرفة مسئول الأملاك بالقرية بدلاً من رئيس الوحدة ونيابةً عنه دون تفويض صادر له بالتوقيع نيابة عنه والمتضمن أن عدد أذون المعاينة الواردة للوحدة المحلية بالقارة من المحافظة بشأن طلبات التقنين المقدمة هو ٢٨٥٧ إذن معاينة حال أن آخر بيان تم إعداده بمعرفة الوحدة بتاريخ 31/12/2019 مدون به أن عدد أذون المعاينة الواردة من المحافظة ١٩٣٥ إذن معاينة بالمخالفة للتعليمات وعلي النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.