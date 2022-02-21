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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سعر برميل النفط يقترب من 100 دولار بعد خطاب بوتين

صدى البلد

ذكرت وكالة رويترز أن أسعار النفط قفزت مع  تصاعد الأزمة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، وهو ما يضاف إلى مخاوف الإمدادات التي تبقي أسعار الخام قرب 100 دولار للبرميل.

وأنهت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي جلسة التداول عند 95.39 دولار للبرميل، مرتفعة 1.85 دولار، أو 1.98 بالمئة. وواصلت الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية لتصل إلى 96.28 دولار.

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وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.79 دولار، أو 3.06 بالمئة، إلى 93.83 دولار.

ويشار إلى أن الأسواق في الولايات المتحدة مغلقة اليوم في عطلة يوم الرؤساء.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن اعتراف بلاده باستقلال كل من دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا، في خطوة تصعيدية كبرى مع أوكرانيا والغرب.

بوتين النفط أوكرانيا الغرب دونيتسك ولوجانسك

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