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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار هائل يهز ولاية لويزيانا الأمريكية واندلاع حريق في مصفاة نفط

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أفادت السلطات الأمريكية، اليوم الإثنين، بوقوع انفجار هائل تسبب في اندلاع حريق هائل في مصفاة لتكرير النفط في ولاية لويزيانا الأمريكية.

وقالت السلطات إن الانفجار اندلع اليوم الاثنين مباشرة في منشأة Marathon Petroleum في جاريفيل، مشيرة إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات ويتم التحقيق في أسباب الحادث.

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وقالت الشركة في بيان: "ماراثون بتروليوم تستجيب لحريق اندلع عند حوالي الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي في مصفاة جاريفيل بولاية لويزيانا"، مشيرة إلى أنه "يتم تقييم تأثير الحريق على المصنع".

وأكدت أنه "في الوقت الحالي لا توجد مؤشرات على وقوع إصابات".

يذكر أن الانفجار وقع في منطقة تعرف باسم "زقاق السرطان"، وهي تمتد بطول 130 ميلا على طول نهر المسيسيبي حيث يواجه السكان، مخاطر عالية للإصابة بالسرطان بسبب المستويات العالية من التلوث السام.

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