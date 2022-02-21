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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف.. ثلاثي الأبيض .. موقف أبو جبل وطارق وبن شرقي من التجديد للزمالك

طارق حامد وأشرف بن
طارق حامد وأشرف بن شرقي

 

كشف الإعلامي سيف زاهر ، عن موقف لاعبي الزمالك “  أشرف بن شرقي و محمد أبو جبل و طارق حامد  ” من التجديد للفريق ، ونشر تغريدة عبر حسابة الشخصى بموقع “تويتر” .

 

وكتب سيف زاهر: “ بن شرقي وأبو جبل وطارق حامد في طريقهم للتجديد ”.

سيف زاهر يكشف موقف بن شرقي وأبو جبل وطارق حامد من التجديد للزمالك.. تفاصيل

تفاصيل تمرد طارق حامد في الزمالك بسبب مستحقاته المالية

ويذكر أن كشف الإعلامي محمد شبانة أن طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك يرفض المشاركة في المباريات بسبب أزمة مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه “بوكس تو بوكس” المُذاع على فضائية ETC: "عرض مسئولو الزمالك على اللاعب الحصول على مليوني جنيه فقط من مستحقاته المتأخرة مع وضع 7 ملايين جنيه كمقدم تعاقد له حيث يحق له الحصول على 9 ملايين جنيه كمستحقات متأخرة من الأساس.
ولمتابعة المزيد والتعرف على أخبار طارق حامد وبن شرقي والتجديد للزمالك .. تابع الفيديو جراف التالي:

سيف زاهر أشرف بن شرقي محمد أبو جبل محمد شبانة طارق حامد

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