فيديو جراف.. ثلاثي الأبيض .. موقف أبو جبل وطارق وبن شرقي من التجديد للزمالك

كشف الإعلامي سيف زاهر ، عن موقف لاعبي الزمالك “ أشرف بن شرقي و محمد أبو جبل و طارق حامد ” من التجديد للفريق ، ونشر تغريدة عبر حسابة الشخصى بموقع “تويتر” .

وكتب سيف زاهر: “ بن شرقي وأبو جبل وطارق حامد في طريقهم للتجديد ”.

ويذكر أن كشف الإعلامي محمد شبانة أن طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك يرفض المشاركة في المباريات بسبب أزمة مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه “بوكس تو بوكس” المُذاع على فضائية ETC: "عرض مسئولو الزمالك على اللاعب الحصول على مليوني جنيه فقط من مستحقاته المتأخرة مع وضع 7 ملايين جنيه كمقدم تعاقد له حيث يحق له الحصول على 9 ملايين جنيه كمستحقات متأخرة من الأساس.

ولمتابعة المزيد والتعرف على أخبار طارق حامد وبن شرقي والتجديد للزمالك .. تابع الفيديو جراف التالي: