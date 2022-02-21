سيف زاهر يكشف موقف بن شرقي وأبو جبل وطارق حامد من التجديد للزمالك.. تفاصيل

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن موقف لاعبي الزمالك “ بن شرقي وأبو جبل وطارق حامد” من التجديد للفريق ، ونشر تغريدة عبر حسابة الشخصى بموقع “تويتر” .

وكتب سيف زاهر: “ بن شرقي وأبو جبل وطارق حامد في طريقهم للتجديد ”.

ويذكر أن كشف الإعلامي محمد شبانة أن طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك يرفض المشاركة في المباريات بسبب أزمة مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه “بوكس تو بوكس” المُذاع على فضائية ETC: "عرض مسئولو الزمالك على اللاعب الحصول على مليوني جنيه فقط من مستحقاته المتأخرة مع وضع 7 ملايين جنيه كمقدم تعاقد له حيث يحق له الحصول على 9 ملايين جنيه كمستحقات متأخرة من الأساس.



وواصل شبانة: "الأمر قوبل بالرفض من جانب طارق حامد والذي رفض دمج مستحقاته المتأخرة مع مقدم عقده الجديد مع الفريق وما زاد من غضب طارق حامد وقرر بعدها عدم المشاركة في التدريبات الجماعية أو أي مباراة هو صرف 12 مليون جنيه مستحقات متأخرة للمغربي أشرف بن شرقي وحصوله على كل متأخراته.



وأتم شبانة: “طارق حامد قرر بعدها عدم المشاركة في التدريبات والمباريات قبل صرف مستحقاته المتأخرة كاملة”.