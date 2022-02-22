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رئيس التحرير
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جامعة حلوان.. دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس.. المحاضرات تهتم بتصميم وإنتاج الكتاب الجامعي الإلكتروني.. وتهدف لمواكبة التطور الرقمي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان: 

نحرص على تنظيم الدورات التدريبية

هدفنا تحقيق جودة التعليم والبحث العلمى

جامعة حلوان تنظم ٤ دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس  

 

 

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان عن خطته التدريبية لشهر فبراير 2022‪ والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، وذلك في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

وأكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة  حرص واهتمام جامعة حلوان بتنظيم تلك الدورات التدريبية التى تأتى  من منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمي، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة.

وأوضحت  الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات يقدم برامج تدريبية متطورة ومتنوعة تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية و تطوير معرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات فى مجال الإدارة ونشر المعرفة واحداث التنمية الذاتية للأفراد والمؤسسات المختلفة بما يحقق التنافسية المحلية والدولية .

وأفادت  الدكتورة منى ابو هشيمة مدير المركز أن هذه الدورات تقام بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه، وأوضحت أن خطة الدورات التدريبية خلال الشهر القادم أون لاين جاءت لتتماشى مع توجهات وزير التعليم العالى والتى  جاءت كالآتي :

وأفادت الدكتورة منى أبو هشيمة، أن خطة الدورات التدريبية  تأتي كالآتي:

دورة التفكير الإبداعي وتعقد يومي الثلاثاء والأربعاء 8 : 9 فبراير 2022‪ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.

دورة إدارة الذات يومي الأحد والاثنين 13 : 14 فبراير 2022‪  من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.

دورة مهارات الاتصال في أنماط التعليم المختلفة يومي الاحد والاثنين 20 : 21 فبراير 2022‪ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.

دورة مشروعات البحوث التنافسية يومي الثلاثاء والأربعاء 22 : 23 فبراير 2022‪ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.

رئيس جامعة حلوان الدورات التدريبية جامعة حلوان البحث العلمي العملية التعليمية

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