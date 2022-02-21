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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لأصحاب المهن الحرة..كيف تحصل علي 2 مليون جنيه قرضا من البنوك

البنوك المصرية
البنوك المصرية

أتاح البنك الأهلي المصري خدمة الحصول علي القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة والأطباء بقيمة تتراوح ما بين 1.5 و 2 مليون جنيه بحد أقصي للتمويل وبفترة سداد تصل 7 سنوات.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك الأهلي المصري، فإن الحصول علي القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة يمكن أن عليه بقيمة تمويل تصل لـ1.5 مليون جنيه أو مليوني جنيه.


قال التقرير ان القرض الشخصي يشمل تأمين علي الحياة والعجز الكلي مجانا و اتاحة فتح حساب جاري و عدم وجود ضامن للتمويل وبدون مصروفات استعلام ائتماني.

واشترط البنك لحصول العميل علي القرض، ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما و لا يجاوز 60عاما بنهاية آخر قسط في القرض وصورة من بطاقة رقم قومي سارية و ايصال مرافق حديث وكشف حساب بنكي حديث و صورة من البطاقة الضريبية و شهادة مزاولة المهن والسجل التجاري وعقد تأسيس المنشأة 
: وقال البنك إن هناك مصروفات إدارية يمكن احتسابها للحصول علي القرض وتصل لـ2% من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة وبحد أدني 250 جنيها في حال سداد التمويل خلال 7 سنوات و 3%  بحد أدني 250 جنيها للمدة التي تجاوز 7 سنوات، بالاضافة لعمولة 3% عند السداد المبكر للتمويل من المبلغ المدفوع و 10% في حال الدفع بأي وسيلة أخري، علي أن يتم تطبيق غرامة تأخير عن سداد القسط الشهري بقيمة 30 جنيها شهريا بالاضافة لـ2% من جملة المبلغ المستحق دفعه.

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