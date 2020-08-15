كيف تحصل على قرض شخصي بـ 2 مليون جنيه من البنك الأهلي .. اعرف أكثر

أتاح البنك الأهلي المصري خدمة الحصول علي القرض الشخصي للعاملين بالجهاز الحكومي و هيئات القطاع العام والأعمال العام بقيمة تتراوح ما بين 1.5 و 2 مليون جنيه بحد أقصي للتمويل وبفترة سداد تصل لـ10 سنوات.





يمكن أن عليه بضمان تحويل راتبه بقيمة تمويل تصل لـ1.5 مليون جنيه أو مليوني جنيه، وكذلك بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة. ووفقا لتقرير صادر عن البنك الأهلي المصري ، فإن الحصول علي القرض الشخصي لموظف الحكومة



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قال التقرير ان القرض الشخصي يشمل تأمين علي الحياه والعجز الكلي مجانا و اتاحة فتح حساب جاري و عدم وجود ضامن للتمويل وبدون مصروفات استعلام ائتماني





و اشترط البنك لحصول العميل علي القرض ما يلي:





- ضرورة وجود خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.





- تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.





- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.





- ألا يقل عمر طالب القرض عن 21 عاما ولا يجاوز 60 عاما في نهاية مدة التمويل.





وقال البنك إن هناك مصروفات إدارية يمكن احتسابها للحصول علي القرض وتصل لـ2% من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة وبحد أدني 250 جنيها في حال سداد التمويل خلال 7 سنوات و 3% بحد أدني 250 جنيها للمدة التي تجاوز 7 سنوات، بالاضافة لعمولة 3% عند السداد المبكر للتمويل من المبلغ المدفوع و 10% في حال الدفع بأي وسيلة أخري، علي أن يتم تطبيق غرامة تأخير عن سداد القسط الشهري بقيمة 30 جنيها شهريا بالاضافة لـ2% من جملة المبلغ المستحق دفعه.