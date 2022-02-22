الإسماعيلي: براون حصل على فرصته كاملة واختيار حمد إبراهيم لماضيه مع الدراويش.. فيديو

قالت نانسي القاضي، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، إن خوان براون، المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي حصل على فرصته كاملة مع الدراويش خلال فترة توقف الدوري.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، كان يرى الاختيار الأنسب هو المدرب المصري بعد الاستقرار على رحيل براون، وأشارت إلى أن اختيار الكابتن حمد إبراهيم كان من بين مجموعة من الأسماء التي عرضت على المجلس.

وأوضحت نانسي القاضي، أن الإدارة رأت أن النادي الإسماعيلي يحتاج إلى مدرب يكون على دراية كاملة بفريق الإسماعيلي، وأن اختيار حمد إبراهيم، يرجع لتواجده من قبل بجهاز إيهاب جلال مع الدراويش، حيث نجح في قيادة الفريق خلال توليه المسئولية الفنية وقت مرض «جلال».