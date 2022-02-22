قرية الترامسة بقنا تودع 5 من أبنائها إلى مثواهم الأخير بالمقابر

فى مشهد حزين..

شيع الآلاف من أبناء قرية الترامسة بـ قنا ، إلى مثواهم الأخير بمقابر القرية، وسط حالة من الحزن والأسى بين أهالى و أصدقاء المتوفين لفقدان شباب فى عمر الزهور.

وكان خمسة من شباب قرية الترامسة و دندرة لقوا مصرعهم فى حادث تصادم سيارتهم الملاكى مع سيارة نقل بطريق اسنا الصحراوي الغربي بمحافظة الأقصر.

تبين مصرع كل من: عبد الرحيم صديق محمود ٣٣ عاماً، ياسر عرفات رضى بسطاوى ٣٣ عاماً، عبد الرحمن محمد على ٢٣ عاماً، "وليد صلاح صبرى ٢٠ عاماً، وليد علي صديق ١٩ عاماً .

وجرى إحضار جثامين الشهداء فى سيارات إسعاف ، من مشرحة مستشفى اسنا التخصصى بالأقصر، بمشاركة المئات من أبناء قنا ، لمرافقة جثامين شهداء لقمة العيش.

يذكر أن الشباب المتوفين يعملون فى صيانة شبكات و أبراج المحمول ، و أثناء عودتهم من عملهم ، وقع حادث تصادم بين سيارتهم و سيارة نقل ثقيل، ما أدى إلى مصرعهم فى الحال.