عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الأوقاف يكشف ضوابط صلاة التراويح وفتح مصلى السيدات

صدى البلد

قال الدكتور محمد مختار جمعة، إن مصر دولة وسطيه في كل شيء، وكان هناك توفيق ربنا- سبحانه وتعالي- أن نجمع بين تيسير مصالح البلاد والعباد، والحفاظ على الصحة.
 

واضاف الدكتور محمد مختار جمعة خلال مداخله هاتفيه ببرنامج "على مسؤوليتي" تقديم الإعلامي احمد موسى  المذاع على قناة "صدى البلد" أننا قبل أخذ القرارات نعود إلى الجهة الطبية، حتى يؤدي الناس الصلاة بقلوب مطمئنة، وهي نفس ضوابط العام الماضي وهى نصف ساعه بعد صلاة العشاء .
 

وكشف وزير الاوقاف: لم نمنع مصليات النساء فلا يوجد فرق بين الرجال والنساء، ولكن القصه هى مسأله تنظيم وليست منعا، وانا محتاج أن أنظم لهن؛ كما انظم للرجال من خلال عامل المسجد لتطبيق الإجراءات الاحترازية .

وأضاف أن اي مصلى للسيدات سيتوفر فيه واعظة من الاوقاف او متطوعة، تتحمل مسؤولية الإجراءات الاحترازية سيتم فتح مصلى السيدات وتم تفويض مدير الإدارات بذلك. 

وزير الاوقاف تطبيق الاجراءات الاحترازية الدكتور محمد مختار جمعة الإعلامي أحمد موسى الإجراءات الاحترازية محمد مختار جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي جديد خلال ساعات

جنون أسعار الذهب.. ارتفاع تاريخي لـ المعدن الأصفر اليوم ومفاجأة في عيار 21

أحمد موسى عن اعتراف بوتين بـ دونيتسك ولوجانسك: الحرب بعد دقائق

قرار عاجل من بايدن بعد اعتراف بوتين بـ دونيتسك ولوجانسك

نقل الفنان سمير صبري إلى أحد المستشفيات.. تفاصيل

تصرف غير مسئول.. الكويت تستدعي سفيرها بالقاهرة للتحقيق

فترة انتقالية 5 سنوات.. النواب يوافق على إخلاء وحدات الإيجار القديم لغير الغرض السكني

بيراميدز يوافق على طلب الإسماعيلي بتولي حمد إبراهيم تدريب الدراويش

ترشيحاتنا

أنغام تعتذر عن حفلها بالكويت في مهرجان فبراير

وزيرة التضامن: الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم باكتشاف المواهب.. فيديو

مقدم التعاقد 3.5 مليون ريال.. تفاصيل اجتماع أبو جبل مع مندوب النصر السعودي

بسبب ميكيسوني.. توصية بعودة كهربا للأهلي ورفض بيعه

مسئول أمريكي يرد على إعلان بوتين الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا

الرئيس الأمريكي يوقع على مرسوم رئاسي بشأن دونيتسك ولوجانسك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معلم السينما المصرية..لماذا حذر مجمع اللغة العربية من مشاهدة أفلام محمد رضا؟

أضرار الفراخ البيضاء .. حقيقة أم وهم

مواقف بكى فيها ملك المونولوج.. سر غضب اسرائيل من شكوكو وإجباره على بيع سيارته

أحدى أفراد الجيش الأبيض..ممرضة تفوز بذهبية أولمبية رغم عملها الشاق ضد كورونا

فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال بوتين عن أوكرانيا وحلف الناتو

فيديو.. قصة عريس أردني دهسته سيارة في الشيخ زايد

الكاميرات كشفته .. لص المعصرة يسحل فتاة في الشارع لسرقة هاتفها "فيديو"

انطلاق حفل ختام مهرجان أسوان الدولي و تعامد الشمس في معبد أبي سمبل|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ