وزير الأوقاف يكشف ضوابط صلاة التراويح وفتح مصلى السيدات

قال الدكتور محمد مختار جمعة، إن مصر دولة وسطيه في كل شيء، وكان هناك توفيق ربنا- سبحانه وتعالي- أن نجمع بين تيسير مصالح البلاد والعباد، والحفاظ على الصحة.



واضاف الدكتور محمد مختار جمعة خلال مداخله هاتفيه ببرنامج "على مسؤوليتي" تقديم الإعلامي احمد موسى المذاع على قناة "صدى البلد" أننا قبل أخذ القرارات نعود إلى الجهة الطبية، حتى يؤدي الناس الصلاة بقلوب مطمئنة، وهي نفس ضوابط العام الماضي وهى نصف ساعه بعد صلاة العشاء .



وكشف وزير الاوقاف: لم نمنع مصليات النساء فلا يوجد فرق بين الرجال والنساء، ولكن القصه هى مسأله تنظيم وليست منعا، وانا محتاج أن أنظم لهن؛ كما انظم للرجال من خلال عامل المسجد لتطبيق الإجراءات الاحترازية .

وأضاف أن اي مصلى للسيدات سيتوفر فيه واعظة من الاوقاف او متطوعة، تتحمل مسؤولية الإجراءات الاحترازية سيتم فتح مصلى السيدات وتم تفويض مدير الإدارات بذلك.