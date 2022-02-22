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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا تعلن دعمها لقرار بوتين والتعاون مع جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك

بوتين
بوتين

أعلن وزير الخارجية والمغتربين السوري  الدكتور فيصل المقداد خلال منتدى فالداي في موسكو: ما يقوم به الغرب ضد روسيا حالياً مشابه لما قام به ضد سورية خلال الحرب الإرهابية.

 

وقال : سوريا تدعم قرار الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك وستتعاون معهما.

وأضاف المقداد: قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيات الانفصالية المدعومة منها تواصل سرقة ثروات الشعب السوري من نفط وقمح بحسب وكالة الأنباء السورية سانا .

وتابع  المقداد: النظام التركي يواصل دعم التنظيمات الإرهابية بسورية في انتهاك لقرارات الشرعية الدولية والتزاماته في تفاهمات أستانا

واستطرد  المقداد: الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية غير الشرعية تفاقم معاناة الشعب السوري وتحرمه من الحصول على احتياجاته الأساسية

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سوريا تعلن استعدادها للاعتراف باستقلال دونيتسك ولوجانسك

سوريا روسيا التنظيمات الإرهابية فلاديمير بوتين الإحتلال الأمريكي وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد دونيتسك ولوجانسك

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