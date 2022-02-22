سوريا تعلن دعمها لقرار بوتين والتعاون مع جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك

أعلن وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد خلال منتدى فالداي في موسكو: ما يقوم به الغرب ضد روسيا حالياً مشابه لما قام به ضد سورية خلال الحرب الإرهابية.

وقال : سوريا تدعم قرار الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك وستتعاون معهما.

وأضاف المقداد: قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيات الانفصالية المدعومة منها تواصل سرقة ثروات الشعب السوري من نفط وقمح بحسب وكالة الأنباء السورية سانا .

وتابع المقداد: النظام التركي يواصل دعم التنظيمات الإرهابية بسورية في انتهاك لقرارات الشرعية الدولية والتزاماته في تفاهمات أستانا

واستطرد المقداد: الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية غير الشرعية تفاقم معاناة الشعب السوري وتحرمه من الحصول على احتياجاته الأساسية