وزير الرياضة يبحث استعدادات استضافة مصر لكأس العالم للجمباز

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري ورئيس الاتحاد الإفريقي للجمباز، ومجلس إدارة الاتحاد المصري، في إطار سلسلة لقاءات الوزير بمجالس إدارة الاتحادات الرياضية بعد انعقاد انتخابات الاتحادات.

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتهنئة لمجلس إدارة اتحاد الجمباز على الفوز في الانتخابات، متمنياً لهم التوفيق في المرحلة المقبلة، مضيفاً أن رياضة الجمباز شهدت تطورا كبيرا في الأداء في الفترة الماضية.

كما استعرض وزير الشباب والرياضة خطوات استضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز والمقرر لها أن تنعقد خلال الفترة من 15 إلى 21 مارس 2022.

أعرب وزير الرياضة عن سعادته بالنجاح في استضافة مصر للبطولات الدولية، مؤكداً أن هذا يؤكد على نجاح الدولة المصرية في كونها أصبحت قبلة للبطولات لما لها من خبرات كبيرة وثقل في إقامة وتنظيم كبري البطولات الدولية والعالمية.

وأكد وزير الرياضة أن الاتحاد المصري للجمباز قام بجهد كبير في نشر رياضة الجمباز في مصر وتوسيع قاعدة الممارسة لدي الجميع

كما تناول اللقاء خطة الاتحاد المصري لإعداد أبطال أوليمبيين ليكونوا قادرين للمشاركة والمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

ومن جانبه، أثني الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادي المصري والافريقي للجمباز، على التنسيق والتعاون الدائم من جانب الدكتور أشرف صبحي، ووزارة الشباب والرياضة في توفير كل الدعم للاتحاد المصري للجمباز.



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