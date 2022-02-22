وصول الفنان شادي خلف لحضور جلسة محاكمته في هتك عرض 7 فتيات..صور

وصل الفنان شادي نبيل خلف، منذ قليل، إلى محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم، الثلاثاء، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب على التمثيل مملوكة له، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان وحسين عبد الرؤوف نظمي، وأمانة شر رجب شعبان رجب ومحمد علاء الدين فرج.

شادي نبيل خلف، 42 سنة، هو ممثل ومدرب تمثيل باستوديو ذات، وهو نجل الشاعر "نبيل سليمان خلف" الذي سبق اتهامه وإدانته في قضية فساد.

ووجهت جهات التحقيق إلى الممثل الشاب شادي نبيل خلف، تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها، حيث هتك عرض المجني عليها “س. م. ع” بالقوة، بأن باغتها حال وقوفهما في مواجهته بعضهما لبعض ممسكا إياها من جسدها، حال كونه متوليا التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له.