اختلس مليون جنيه .. ضبط موظف في إحدى الإدارات الصحية بسوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإختلاس .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بإحدى الإدارات الصحية بمحافظة سوهاج) بإستغلال طبيعة عمله وقيامه بإختلاس مبالغ مالية من عهدته بلغت (1,150,000) مليون ومائة وخمسون ألف جنيه.

وأشارت التحريات إلى أن هذه المبالغ تمثل قيمة الشهادات الصحية المُستخرجة للمواطنين من الإدارة الصحية محل عمله، وكذلك قيامه بالتلاعب فى إيصالات وقسائم التوريد عهدته والتوقيع عليها بدلاً من الموظفين المختصين بالتوقيع على تلك القسائم والإيصالات والإستيلاء على قيمة تلك الشهادات لنفسه دون توريدها لخزينة الإدارة الصحية مما أضر بالمال العام.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق أخر واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" – مدير إحدى مكاتب البريد ، مقيمان بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إجراء التحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها مع بعض السائقين العائدين للبلاد ، والذين يقومون عقب عودتهم للبلاد بإيداع ما يعادلها بالعملة المحلية بحساب الثانى بالبريد ، حيث يقوم الثانى عقب ذلك بتسليمها لذوى العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول "المتواجد حالياً خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أعوام بلغ (2 مليون جنيه) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.