إنفوجراف مفصل.. مواعيد صرف مرتبات الموظفين لشهر فبراير

تصرف وزارة المالية اعتبارا من غدا الأربعاء 23 فبراير 2022؛ رواتب شهر فبراير الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من الوزارات والهيئات التابعة والمستقلة الخاضعة للموازنة العامة للدولة.

وقال تقرير صادر عن وزارة المالية، إنه من المستهدف صرف مرتبات العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين، أو الكوادر الخاصة عن شهر فبراير الجاري.

وذكر التقرير أن عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة ستجرى على مستوى 3 مجموعات وظيفية بإجمالي 54 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة على مدار 5 أيام تبدأ من الأربعاء 23 فبراير، وحتي نهاية الشهر الجاري.

وقال التقرير إنه من المستهدف أن يتم صرف رواتب الموظفين ضمن تقسيم المجموعة الأولي بواقع 27 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة علي مستوى الجمهورية يوم الأربعاء الموافق 23-2-2022.

اليوم الاول

وسيتم صرف رواتب العاملين بالحكومة ضمن المجموعة الثانية وعددها 18 وزارة وجهة تابعة مستقلة في اليوم التالي، ثم استكمال عملية الصرف للمجموعة الثالثة وعددها 9 وزارات وهيئات مستقلة وتابعة.

وقالت وزارة المالية، إن عمليات تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة؛ تأتي حتى يتسنى لهم تدبير احتياجاتهم.

اليوم الثاني

ومع اندلاع جائحة كورونا؛ نسقت وزارة المالية مع الجهاز المصرفي لصرف رواتب العاملين بالدولة إلكترونيا، على بطاقات الائتمان بالبنوك المختلفة؛ للتيسير عليهم، ومنع التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ATM، ضمن إجراءات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ومنع انتشار فيروس كورونا.