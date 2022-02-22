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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: جامعة بنها تُنظم أول هاكاثون مصري عن المدن الذكية

التعليم العالي
التعليم العالي

تنظم جامعة بنها ، تحت رعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة د. جمال سوسة، أول هاكاثون مصري على مستوى الدولة، عن المدن الذكية، خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس 2022، وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة بنها وشركة أمازون web services وبمشاركة جميع الجامعات المصرية.

ويأتي إقامة هذا الهاكاثون من مُنطلق الإيمان بدور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي، كذلك السعي الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، فضلًا عن تعزيز وتحفيز الشباب من المُبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى؛ لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية التي تُساهم في تحسين مستوى المدن، وكذلك الحرص على المُساهمة في بناء العاصمة الإدارية الجديدة لتكون أول مدينة ذكية في مصر.

وسوف يشهد الهاكاثون تسابق فرق من طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة و الأهلية للعمل على إيجاد حلول مُبتكرة في مجالات مختلفة، وهي: المباني الذكية، والمرافق الذكية، والحدائق الذكية، والنقل / المرور الذكي، والمستشفيات الذكية، والتدوير الذكي، والمراقبة الذكية، والطاقة الذكية، والإدارة الذكية، والمدارس / الجامعات الذكية.

ومن المقرر أن يتم تأهيل الفرق المُشاركة من خلال ندوات عبر الإنترنت، مُقدمة من خبراء شركة أمازون web services ، ومن أساتذة الجامعات لمدة أسبوع، كما سيتم تقديم تدريب عملي للفرق المؤهلة في مراكز الإبداع ومعامل إنترنت الأشياء المنتشرة في الجامعات المصرية، وأخيرًا سيتم استضافة الفرق المؤهلة لمدة ثلاثة أيام في جامعة بنها، وسيتم تقديم الدعم والتوجيه والإرشاد اللازم لهم، لبناء وتطوير نماذج أولية من ابتكاراتهم، على أن يتم تقييم النماذج الأولية من قبل خبراء متخصصون وإعلان النتائج وتسليم الجوائز في اليوم الثالث.

جدير بالذكر أن الفائزين في الهاكاثون سوف يحصلون على جوائز مالية بإجمالي 100 ألف جنيه مصري مُقدمة من جامعة بنها؛ بالإضافة إلى جوائز قيمة مُقدمة من شركة "أمازون ويب سيرفيسز"، كما سيحظى الفائزون بفرصة كبيرة لتسويق ابتكاراتهم بالجامعات الأهلية المصرية الجديدة.

للمزيد من التفاصيل وتقديم الترشيحات؛ يرجى متابعة الرابط التالي:
https://bu.edu.eg/en/competitions/hackathon.php

الرابط الخاص بتسجيل الطلاب على الموقع:
https://forms.gle/cyQCu1Q5bEG8Ywvv8

وتجدر الإشارة إلى أن الهاكاثون هو عبارة عن حدث يجتمع فيه المبرمجون للكمبيوتر لتطوير البرمجيات، حيث يتشاركون بشكل مكثّف فى تطوير مشاريع برمجية "سوفت وير"، كما توجد أيضًا فعاليات تضم مشاريع تطوير "الهارد وير"، ويستمر الهاكاثون عادة يوم واحد وقد تصل مدته إلى أسبوع كامل، وتستهدف بعض الهاكاثونات الأغراض التعليمية أو الاجتماعية، فيما يهدف بعضها لإنشاء برمجيات قابلة للاستخدام، ولكل هاكاثون غرض محدد قد يتضمن لغة البرمجة المستخدمة، ونظام التشغيل والتطبيق، وواجهة برمجية التطبيقات.

وزير التعليم التعليم العالي جامعة بنها التحول الرقمي مستشفيات وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

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