جونسون يعلن عقوبات تستهدف 5 بنوك ورجال أعمال روسيين

بوتين يسعى لزرع الفتنة..

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، اعتزامها فرض عقوبات تستهدف مصارف وشخصيات روسية.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في كلمة له أمام البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء، أن لندن ستفرض عقوبات على خمسة مصارف و3 رجال أعمال روسيين.

وأعرب جونسون عن أمله في أن يتراجع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن حافة الهاوية

وحث رئيس وزراء بريطانيا على مساعدة أوكرانيا في هذه الأيام الحرجة، معربا عن استعداده لإرسال مزيد من قواتنا للمساعدة في حماية الحلفاء إذا طلب الناتو.

وتابع: "أكدت لرئيس أوكرانيا على دعم بريطانيا لبلاده"، مشيرا إلى أن كييف لم تهدد أحدا.

وأكد جونسون أن روسيا لا تواجه أي تهديد من أوكرانيا بل تخشى الانفتاح والديمقراطية

وأوضح أن بريطانيا ساعدت أوكرانيا على تدريب آلاف الجنود، مضيفا: "سنواصل دعم أوكرانيا للحفاظ على سيادتها، وسنقدم المساعدات المالية".

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني أن نشر قوات روسية في أراضي أوكرانيا نوع من الاجتياح

واستطرد قائلا: "لن نوقف المساعي الدبلوماسية.. لقد حاولنا جميعا إيجاد حل دبلوماسي لأزمة أوكرانيا".

وأضاف جونسون أن بوتين لديه مخططات لانتهاك سيادة أوكرانيا وقد تكون لديه خطط أخرى، مشيرا إلى أن يتحجج بذرائع لشن هجوم شامل ضد كييف.

وتابع :جونسون أن بوتين عازم على مواصلة جهوده لإخضاع أوكرانيا.

وأفاد جونسون بأن الانتشار العسكري الروسي مؤشر على غزو جديد لأوكرانيا، مؤكدا أن تصرفات بوتين ستنعكس على روسيا التي ستصبح دولة "مارقة".

وقال إن بوتين يدرك أن ما يقوم به سيكون كارثة على روسيا، داعيا لتوجيه رسالة قوية له بشأن خطورة ما يقوم به حيث أنه يسعى لزرع الفتنة في أوروبا.

وأضاف جونسون أن حزمة العقوبات الجديدة مرتبطة بخطوة بوتين المقبلة.

وأكد جونسون أن المخاطر لا تزال مرتفعة بشأن إمكانية غزو روسي لأوكرانيا، قالأ: "نعد أنفسنا لأزمة طويلة بشأن أوكرانيا".

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الاثنين، رسميا بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك كدولتين مستقلتين، وأمر الجيش الروسي بـ "حفظ السلام" في الجمهوريتين الواقعتين في شرق أوكرانيا.

ووقع الرئيس الروسي، رسميا على مرسوم يعترف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأصدر بوتين تعليماته لوزارة الدفاع الروسية لإرسال قوات الجيش الروسي إلى دونباس في شرق أوكرانيا، بينما طلب من وزارة الخارجية إقامة علاقات دبلوماسية مع كل من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبية.

كما أعلنت الخارجية البريطانية، أمس الاثنين، أن لندن ستعلن الثلاثاء عن عقوبات جديدة على روسيا ردا على اعترافها بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الواقعتين بإقليم دونباس في شرق أوكرانيا.

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن عقوبات أمريكية جديدة سيتم ضد روسيا، ستعلن اليوم بالتنسيق مع الحلفاء.

وأعلن أيضا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيقرون اليوم، الثلاثاء، عقوبات ضد روسيا بسبب اعترافها رسميا بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك كدولتين مستقلتين، ونشر المزيد من القوات على أراضي جارتها الأوكرانية.