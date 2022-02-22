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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لقاء سويدان: عدد الأفلام قليل والسينما مقفولة على ناس معينة

لقاء سويدان
لقاء سويدان

كشفت الفنانة لقاء سويدان، عن أسباب ابتعادها عن السينما لسنوات طويلة وذلك خلال حلولها ضيفة على موقع "صدى البلد".

وقالت "لقاء" خلال ندوتها في “صدى البلد”: “أنا لست بعيده عن السينما، وإذا حسبنا عدد الأفلام المطروحة في السوق سنجد ان العدد قليل جدا، ودخلت السينما منذ ايام ووجدت ثلاثة افلام يحملون نفس الأبطال فالشخصيات تتكرر، لذلك اشعر ان السينما مقفولة على ناس بعينها”.

وتابعت": “إحنا بلد الفن فكيف ننتج هذا الرقم القليل جدا من الأفلام؟، وعلينا أن نجرب أن نعطي فرصة لباقي الفنانين والسينما لديها حسابات أخرى”.

لقاء سويدان: نجاح سيد درويش يحمسني لتقديم أعمال استعراضية| خاص

الطيران توقف.. لقاء سويدان تحكي تفاصيل قضائها فترة كورونا في دبي

وكانت كشفت الفنانة لقاء سويدان، عن تفاصيل أعمالها المقبلة بعد مشاركتها في مسلسل الذي يعرض على قناة "MBC مصر".

وقالت خلال حضورها ضيفة على موقع "صدى البلد": “استعد خلال الفترة المقبلة لتقديم أعمال غنائية واستعراضية وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسرحية سيد درويش التي تفاعل الجمهور معا بشكل كبير”.

وكانت قد تحدثت الفنانة لقاء سويدان، عن فترة تواجدها في دبي أثناء الكورونا وكيف تعاملت في ظل تواجدها وحدها بعد أن توقفت حركة الطيران.

وقالت لقاء خلال حلولها ضيفة على موقع "صدى البلد": "شعرت أن كورونا نعمة كبيرة من ربنا، فقد حبست  في دبي لوحدي حركة الطيران توقفت، وكانت هذه هى المرة الأولى التي أجلس فيها لوحدي في المنزل وجلست أفكر في حياتي وبدأت وقتها التفكير في الرجوع عن قرار الاعتزال".

وكانت قد كشفت الفنانة لقاء سويدان عن سبب عودتها عن اقرار اعتزالها الذي اتخدته نهاية عام 2019.

وقالت خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد":نحن في مهنتنا لا نعرف ماذا سيحدث غدا على عكس العمل المنتظم، وحينما سافرت إلى دبي واعتزلت الفن هاتفني الكثير من الجمهور وسألوا عن سبب اختفائي، وهذا ما حمسني للعودة مرة أخرى".

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