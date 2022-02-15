لقاء سويدان: نجاح سيد درويش يحمسني لتقديم أعمال استعراضية| خاص

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن تفاصيل اعمالها القادمة بعد مشاركتها في مسلسل الذي يعرض على قناة MBC مصر".

وقالت خلال حضورها ضيفة على موقع صدى البلد": استعد خلال الفترة المقبلة لتقديم أعمال غنائية واستعراضية وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسرحية سيد درويش التي تفاعل الجمهور معا بشكل كبير.

وكانت قد تحدثت الفنانة لقاء سويدان عن فترة تواجدها في دبي أثناء الكورونا وكيف تعاملت في ظل تواجدها وحدها بعد أن توقفت حركة الطيران.

وقالت لقاء خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد": شعرت أن الكورونا نعمة كبيرة من ربنا، فقد حبست في دبي لوحدي حركة الطيران توقفت، وكانت هذه هى المرة الأولى التي أجلس فيها لوحدي في المنزل وجلست أفكر في حياتي وبدأت وقتها التفكير في الرجوع عن قرار الاعتزال".

وكانت قد كشفت الفنانة لقاء سويدان عن سبب عودتها عن اقرار اعتزالها الذي اتخدته نهاية عام 2019.

وقالت خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد":نحن في مهنتنا لا نعرف ماذا سيحدث غدا على عكس العمل المنتظم، وحينما سافرت إلى دبي واعتزلت الفن هاتفني الكثير من الجمهور وسألوا عن سبب اختفائي، وهذا ما حمسني للعودة مرة أخرى".

لقاء سويدان في ضيافة صدى البلد

وتحدثت عن صعوبات مهنة الفن، وهل هذا المجال ظالم لأهله أم لا، خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد.

وقالت لقاء سويدان: "مهنة الفنة صعبة جدا تسرق الوقت، وتأخذ من أعصابنا، وأنت تتحول لشخصية بعيدة عن تفاصيلك أمر مرهق جدا، إلى جانب أن هناك أيام نعمل فوق ال15 ساعة، وهذا ليس سهلا نهائيا".

وتابعت: "طريقة العمل الآن أصبحت مختلفة عن الماضي، ونحن في مهنتنا لا نعرف ماذا سيحدث غدا على عكس العمل المنتظم، وحينما سافرت إلى دبي واعتزلت الفن هاتفني الكثير من الجمهور وسألوا عن سبب اختفائي، وهذا ما حمسني للعودة مرة أخرى".

كشفت لقاء سويدان كواليس مشاركتها في مسلسل أيام الذي يعرض حاليا على فضائية MBC مصر.

وقالت سويدان خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد": ردود الأفعال على مسلسل أيام كبيرة وفاق توقعاتي، وأحببت دوري في العمل جدا لأن شخصية فوزية في مسلسل أيام مختلفة تمام عما قدمته من قبل، وأول مرة أقدم شخصية سيدة شعبية، وكنت أذاكر شخصيتي في مسلسل أيام بشكل كويس، وكنت مستمتعة بأداء الدور".