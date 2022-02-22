دنيا عبد العزيز تقطع حفل زفافها ..لهذا السبب

أحتلف الفنانة دنيا عبد العزيز بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفنى خلال الساعات الماضية ، بحضور عدد من أهل الفن على راسهم الفنان رشوان توفيق والمؤلف مجدى صابر والفنان محمد الشقنقيرى .

وشهدت حفل عقد قران الفنانة دنيا عبد العزيز موقف إنسانى ، حيث قامت بقطع عقد القران وطلبت من الحاضرين قراءة الفاتحة لروح والدتها التى رحلت عن عالمنا الشهور الماضية ، وقامت بالبكاء .

وانشغلت دنيا عبد العزيز ، مؤخرا بعرض مسرحيتها "زقاق المدق" على مسرح البالون ، بعد انتهاء عرضها في الإسكندرية برفقة عدد كبير من النجوم.

مسرحية زقاق المدق:



مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، وهى من بطولة، دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالف، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى.



مسرحية زقاق المدق رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.



زقاق المدق رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة شادية.



يذكر أن آخر أعمال دنيا عبد العزيز، مشاركتها في حكاية "90 يوم" من مسلسل "ورا كل باب" بطولة نضال الشافعي، وميمى جمال، وأحمد رفعت، ودنيا عبد العزيز، وعفاف رشاد، أحمد حلاوة، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج أحمد صالح.



تدور أحداث الحكاية حول نضال الشافعي، ودنيا عبد العزيز الذين يجسدان زوجين تحدث بينهما العديد من المشاكل فينفصلا، ويحاول أهلهما الإصلاح بينهما، فى إطار تشويقى كوميدي.