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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس تضامن النواب: نسعى لبناء شراكة تدعم رؤية 2030 وبناء الجمهورية الجديدة

عبد الهادى القصبى
عبد الهادى القصبى رئيس تضامن النواب

أكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى الدكتور عبد الهادى القصبى  أنه لابد وأن يلمس الشارع المصرى ماذا سنقدم خلال هذا العام والاعوام  القادمة لدعم رؤية القيادة السياسية 2030 وبناء الجمهورية  الجديدة وعلينا أن نترجم هذه الجلسات إلى واقع لدعم الشارع المصري.

 وفى الجلسات المقبلة سوف نعقد عدة جلسات مع السلطة التنفيذية بالمشاركة مع السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدنى وذلك للحد من الفقر ومواجهة العشوائيات وزرع القيم الأخلاقية ونشر الوعى الثقافي ودعم ملفات ومحاور مصر الجديدة.

 

 جاء ذلك خلال عقد  لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة  والأشخاص ذوى الإعاقة  برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى وبحضور وكيلى اللجنة وأعضاء لجنة التضامن  الجلسة الأولى لاستطلاع ومواجهة مع قيادات المجتمع المدنى وبحضور عدد من رؤساء  وأعضاء اللجان النوعية بالمجلس وكذلك  رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب الدكتور طلعات عبد القوى وعدد  من رؤساء الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى  وذلك من أجل استمرار التعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدنى باعتباره شريكا فاعلا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من ضمن رؤية مصر 2030

 حيث تنص المادة 246 من اللائحة الداخلية للمجلس للجان المجلس بعد موافقة رئيس مجلس النواب  أن تعقد تلك الجلسات وذلك بمناسبة بحثها مشروع قانون أو اقتراحا بقانون أو بمناسبة دراستها أحد الموضوعات العامة المهمة المحالة إلى اللجنة  ولعقد تلك  اجتماعات تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء فعاليات منتدى شباب العالم بإعلان عام 2022 عاما المجتمع المدنى  بتاريخ 11سبتمبر 2021 .
 

التنمية المستدامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التضامن الاجتماعي مصر الجديدة ذوي الإعاقة مجلس النواب

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