وزير الشباب والرياضة يستقبل السفير الياباني مصر

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، السفير أوكا هيروشي السفير الياباني بمصر، بحضور الأستاذ محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، ومرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، والكابتن محمد رشوان.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين مصر واليابان في العديد من المجالات الشبابية والرياضية.

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة السفير أوكا هيروشي، لتعيينه سفيراً لدي اليابان بمصر، متمنياً له التوفيق خلال المرحلة المقبلة.

مؤكداً أن العلاقات "المصرية - اليابانية" تشهد تطوراً كبيراً خاصة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أوضح وزير الشباب والرياضة أن مصر تتمتع بعلاقات جيدة مع اليابان، مضيفاً أن البلدين تحرص على تعزيز التعاون فيما بينهما وتبادل الخبرات المختلفة.

فيما تقدم السفير أوكا هيروشي السفير الياباني بمصر، بالشكر وزير الشباب والرياضة على حسن الإستقبال، مؤكداً على أن البلدين تجمع بينهما علاقات قوية.

وتقدم السفير بالتهنئة لوزير الرياضة على الميداليات التي أحرزها لاعبو المنتخب الوطني خلال مشاركتهم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.



مضيفاً، أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة في التعاون بين البلدين في العديد من المجالات الشبابية والرياضية، حيث تم الإتفاق على العديد من المشروعات المشتركة بالإضافة إلى تطوير المشروعات القائمة حالياً.

وتولي السفير أوكا هيروشي، منصب السفير الياباني في مصر منذ نوفمبر الماضي، خلفا للسفير السابق ماساكي نوكي