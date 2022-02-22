محمد مرعي: مشروعات النواب جاهدت فى التوجه الرئاسى بشأن فكرة العمل الحر

اكد النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن وزير الأوقاف أعاد للقطاع الدينى هيبته، وأصبح هناك تطور فى القطاع الدينى، وأصبح الخطباء لديهم أساليب مختلفة الهدف منها توصيل الفكر والرؤية الوسطية، مما يؤكد أن إدارة وتطوير الخطاب الدينى تدار بشكل ملحوظ.

و قال :" لجنة المشروعات جاهدت فى التوجه الرئاسى بشأن التوجه لفكرة العمل الحر وتبنى فكرة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، القانون الوحيد الذى أخذ العديد من الدولة لأصحاب الأنشطة، ومن ثم اللجنة دائما تدعم انتشار فكرة التوسع فى المشروعات الصغيرة، واللجنة ترحب بمشاركة وزارة الأوقاف لدعم هذا التوجه من خلال الأئمة والواعظات ومقومات الوزارة بشكل عام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب اليو، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة رؤية وزارة الأوقاف في نشر فلسفة العمل الحر وريادة الأعمال، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة، إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقامة على الأراضي التابعة لولاية وزارة الأوقاف.

