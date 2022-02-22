الأوقاف: توزيع 25 طن لحوم صكوك إطعام كدفعة رابعة

تنطلق يوم الخميس 24/ 2/ 2022م وحتى الأربعاء 2/3/2022م بشائر الخير بتوزيع (25) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام كدفعة رابعة في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك الإطعام.
وتوزع اللحوم إلى المحافظات الآتية:
(القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- بني سويف- المنيا- الفيوم- أسيوط- القليوبية- الغربية- الدقهلية- البحيرة- الشرقية- سوهاج- قنا- شمال سيناء- المنوفية- الإسماعيلية) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه (100) طن من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن، وذلك على النحو التالي:
أولًا: يوم الخميس 24/2/2022م
م المحافظة الكمية
1. القليوبية 1
2. المنوفية 1
ثانيًا: يوم الجمعة 25/2/2022م
م المحافظة الكمية
1. الشرقية 2
2. سوهاج 2
3. قنا 1
ثالثًا: يوم السبت 26/2/2022م
م المحافظة الكمية
1. الغربية 1
2. الدقهلية 1
3. الإسماعيلية 1
رابعًا: يوم الأحد 27/2/2022م
م المحافظة الكمية
1. القاهرة 2
رابعًا: يوم الاثنين 28/2/2022م
م المحافظة الكمية
1. الجيزة 2
سادسًا: يوم الثلاثاء 1/3/2022م
م المحافظة الكمية
1. بني سويف 2
2. المنيا 2
3. الفيوم 1
4. أسيوط 1
سابعًا: يوم الأربعاء 2/3/2022م
م المحافظة الكمية
1. الإسكندرية 2
2. شمال سيناء 2
3. البحيرة 1
علمًا بأنه يتم وضع جدول أسبوعي للتوزيع على مستوى الجمهورية يعلن أسبوعيًّا على موقع الوزارة.