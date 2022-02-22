الأوقاف: توزيع 25 طن لحوم صكوك إطعام كدفعة رابعة

تنطلق يوم الخميس 24/ 2/ 2022م وحتى الأربعاء 2/3/2022م بشائر الخير بتوزيع (25) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام كدفعة رابعة في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك الإطعام.

وتوزع اللحوم إلى المحافظات الآتية:

(القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- بني سويف- المنيا- الفيوم- أسيوط- القليوبية- الغربية- الدقهلية- البحيرة- الشرقية- سوهاج- قنا- شمال سيناء- المنوفية- الإسماعيلية) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه (100) طن من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن، وذلك على النحو التالي:

أولًا: يوم الخميس 24/2/2022م

م المحافظة الكمية

1. القليوبية 1

2. المنوفية 1

ثانيًا: يوم الجمعة 25/2/2022م

م المحافظة الكمية

1. الشرقية 2

2. سوهاج 2

3. قنا 1

ثالثًا: يوم السبت 26/2/2022م

م المحافظة الكمية

1. الغربية 1

2. الدقهلية 1

3. الإسماعيلية 1

رابعًا: يوم الأحد 27/2/2022م

م المحافظة الكمية

1. القاهرة 2

رابعًا: يوم الاثنين 28/2/2022م

م المحافظة الكمية

1. الجيزة 2

سادسًا: يوم الثلاثاء 1/3/2022م

م المحافظة الكمية

1. بني سويف 2

2. المنيا 2

3. الفيوم 1

4. أسيوط 1

سابعًا: يوم الأربعاء 2/3/2022م

م المحافظة الكمية

1. الإسكندرية 2

2. شمال سيناء 2

3. البحيرة 1

علمًا بأنه يتم وضع جدول أسبوعي للتوزيع على مستوى الجمهورية يعلن أسبوعيًّا على موقع الوزارة.