3 دولة أوروبية تستدعي سفير روسيا على خلفية أزمة أوكرانيا

استدعت بولندا، اليوم الثلاثاء، السفير الروسي لدى بلادها، للاحتجاج على الاعتراف بمنطقتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

جاء ذلك بعد أن استدعت كل من النمسا وبريطانيا، عقب اعتراف الكرملين بـ"استقلال" منطقتين انفصاليتين شرق أوكرانيا.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون عقوبات جديدة ضد روسيا، بعد أن اعترف الرئيس فلاديمير بوتين مساء أمس الاثنين، رسميا بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك كدولتين مستقلتين، وأمر الجيش الروسي بـ "حفظ السلام" في الجمهوريتين الواقعتين في شرق أوكرانيا.

ووقع الرئيس الروسي، رسميا على مرسوم يعترف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأصدر بوتين تعليماته لوزارة الدفاع الروسية، لإرسال قوات الجيش الروسي إلى دونباس في شرق أوكرانيا، بينما طلب من وزارة الخارجية إقامة علاقات دبلوماسية مع كل من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبية.