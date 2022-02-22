محافظ الدقهلية يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الأدبي لإقليم شرق الدلتا الثقافي

شهدت القاعة الكبرى بديوان عام محافظة الدقهلية انطلاق فعاليات المؤتمر الأدبي لإقليم شرق الدلتا الثقافي في دورته العشرين بعنوان "الإبداع وترسيخ الهوية الثقافية في ظل العالم الافتراضي" دورة الكاتب الراحل علاء الدين وحيد بفرع ثقافة الدقهلية خلال الفترة من 22 حتى 24 فبراير 2022، ويرأس المؤتمر أ. د. محمد غنيم، ويتولى أمانته الأديب محمد خليل، وذلك بحضور رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي أمل عبد الله ومدير عام فرع ثقافة الدقهلية وكوكبة من أدباء وشعراء ومثقفي محافظات الإقليم الأربعة: "الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ ودمياط"، وقيادات الإدارة المركزية للشؤون الثقافية بالهيئة.

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم لإثراء الحراك الثقافي والأدبي بمختلف ربوع الوطن لاسيما الأقاليم الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وبالتعاون مع محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار.

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، تلاه كلمة أمين عام المؤتمر الكاتب محمد خليل التي رحب فيها بالحضور وشكر دعم المحافظة والهيئة لإقامة المؤتمر، وتناول صورة عامة لفكرة المؤتمر وأسباب التسمية في ظل غزو تكنولوجيا الميتا فيرس ومدى خطورتها على الهوية الثقافية ومستقبل الإبداع الأدبي والثقافي في مصر، أعقبه كلمة أ. د. محمد غنيم رئيس المؤتمر والذي وجه الشكر للقائمين على هذا المؤتمر وأهمية وخطورة العالم الافتراضي على الواقع الأدبي والهوية الثقافية للمجتمع المصري.

و رحب رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي في كلمته بالسادة الحضور وشكر دعم ومساندة معالي المحافظ للمؤتمر، وأكد على أهمية دور الأدب في حماية الهوية الثقافية والاجتماعية للمجتمع المصري، وتمنى النجاح والسداد للمؤتمر وأن ينتهي إلى ما يرضي طموح المشاركين وما ينتظره منهم المتابعين، وأكد معالي الدكتور أيمن مختار في كلمته على ترحيبه باستقبال فعاليات المؤتمر والأدباء ودورهم الهام والحوري في تثقيف المجتمع وتوعيته بمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والإغراق في الحياة بالعالم الافتراضي بما يشبه الإدمان، وأضاف أن المؤتمر تأكيد لدور الادب والثقافة في الحفاظ علي الهوية الثقافية والوطنية، كما يتطلع من خلال أبحاث ودراسات المؤتمر الي توصيات قابلة للتعامل معها وتطبيقها حرصا علي هويتنا الثقافية وحماية لأبنائنا.

وسلم المحافظ دروع التكريم للأدباء المكرمين: علاء عيسى من الشرقية، عادل أبو عبا من كفر الشيخ، كما تسلم سيادته درع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وجدير بالذكر أن باقي فعاليات المؤتمر تقام بقصر ثقافة المنصورة وفق البرنامج التالي:

من ٥،٣٠ إلى ٦،٣٠ م: الجلسة البحثية الثانية بعنوان "أزمة النقد الأدبي بين حرفية الناقد وجودة المنتج الإبداعي" بمشاركة الدكتور محمد هندي، والدكتور مختار عيسى، يديرها الدكتور محمد الدسوقي. من ٧ إلى ٨،٣٠ م: بالتوازي، أمسية قصصية تديرها د. هبة سالم ، مائدة مستديرة : إدارة أ. خليل الجيزاوي، د. إيهاب رجب الشربيني، عرض فني لفرقة المنصورة للفنون الشعبية ومعرض فني تشكيلي على هامش المؤتمر .

أما اليوم الثاني ٢٣ فبراير ٢٠٢٢م يقام من ١٠،٣٠ إلى ١١،٣٠ ص.الجلسة البحثية الثالثة بعنوان "أثر العولمة على تحول موضوعات الكتابة للطفل " بمشاركة أحمد السرساوي، د. طه هنداوي، يديرها محمود العباس، من ١٢ إلى ١،٣٠ م. الجلسة البحثية الرابعة عن "شعر الفصحى" د. محمد عيسى، سيف بدوي، يديرها فتحي زيادة، من ٥،٣٠ إلى٦،٣٠ م الجلسة البحثية الخامسة عن "شعر العامية" حامد حبيب، منى الضويني، يديرها رحاب عمر، من ٧ إلى ٨ م. الجلسة البحثية السادسة عن "السرد" د. محمد يوسف، العربي عبد الوهاب، يديرها متولي بصل، من ٨،٣٠ إلى ٩،٣٠ م. أمسية شعرية يديرها مصباح المهدي، و بسمة شعبان.

و اليوم الثالث ٢٤ فبراير ٢٠٢٢م من ١٠ إلى ١١ ص. جلسة الشهادات د. أشرف حسن من الدقهلية، السيد زكريا من الشرقية، أحمد فوزي سعد من دمياط، عبد البر علواني من كفر الشيخ، يديرها أ. د. علي الغريب، من ١١الى ١١،٣٠ ص. جلسة التوصيات.