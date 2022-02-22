البرلمان الروسي يوافق على استخدام القوات المسلحة خارج البلاد

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الثلاثاء، موافقته على طلب الرئيس فلاديمير بوتين، حول استخدام القوات المسلحة لروسيا خارج البلاد.

وصوت أعضاء مجلس الاتحاد لصالح الموافقة على طلب بوتين حيث حظي قرار مناسب بدعم 153 عضوا.

وجاء في وثيقة صادرة عن مجلس الاتحاد الروسي: "قرر مجلس الاتحاد الموافقة على طلب الرئيس الروسي لاستخدام القوات المسلحة الروسية خارج أراضي الاتحاد الروسي بناء على مبادئ وأحكام القانون الدولي المعترف بها عموما".

وينص القرار على أن عدد القوات الروسية المستخدمة في الخارج ومناطق عملياتها ومهماتها وفترة وجودها هناك أمور يحددها الرئيس الروسي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت رئيس البرلمان الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، إن الرئيس فلاديمير بوتين طلب من الغرفة العليا بالبرلمان الروسي استخدام قوات الجيش الروسي خارج البلاد، مضيفة أن المجلس التشريعي سيعلن قراره قريبا.

وقالت ماتفينكو، إن الطلب تمت دراسته بالفعل من قبل لجان البرلمان الروسي.