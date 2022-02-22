الانتاج الحربي يطالب اتحاد الكرة بالوقوف دقيقة حداد علي روح خالد مهدي

طلب نادي الانتاج الحربي من الاتحاد المصري لكرة القدم الوقوف دقيقه حداد علي روح الفقيد خالد مهدي مدير الكرة السابق الذي وافته المنية أول أمس الأحد .

ونعى نادى الإنتاج الحربى بقيادة اللواء أشرف عامر ، الراحل خالد مهدى مدير الكرة السابق للنادى الذى غادر عالمنا .

وفي بيان رسمي جاء كالتالي: "ينعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى الإنتاج الحربى الكابتن خالد مهدى الذى وافته المنية فجر اليوم ونسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

يذكر ان المباراة القادمة للإنتاج الحربي أمام فريق بتروجيت علي ستاد بتروسبورت