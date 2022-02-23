اقتصاد الإمارات| مطار دبي الدولي الأكثر ازدحاما حول العالم خلال2021

حافظ مطار دبي الدولي "DXB" على المركز الأول في صدارة المطارات الدولية الأكثر ازدحاما حول العالم للسنة الثامنة على التوالي، وذلك بحسب تقرير عبر وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”.

واستقبل 29.1 مليون مسافر خلال عام 2021 لتتجاوز حركة الركاب السنوية التوقعات الأولية لعدد المسافرين من خلال مطار دبي الدولي "DXB" في 2021 بزيادة نسبية تقدر بنصف مليون مسافر نتيجة لزيادة حركة الطيران خلال الربع الأخير من العام.

و قال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي إن الفعاليات الكبرى التي شهدها عام 2021 ساهمت في تحقيق عدد كبير من الإنجازات الهامة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة العالمية .. موضحا أن الخطوات النوعية التي اتخذتها دبي وقطاع الطيران عززت من دفع عجلة التعافي وتسريع وتيرتها ومنها استضافة النسخة الأكبر والأضخم من معرض دبي للطيران ليشكل بذلك أول حدث عالمي ومعرض جوي رئيسي يتم إقامته منذ بداية الجائحة العالمية إلى جانب عودة الطاقة التشغيلية في مطار دبي الدولي "DXB" بنسبة 100 في المائة مع إعادة فتح الكونكورس D والكونكورس A في مبنى الركاب رقم 1 فضلا عن افتتاح واحد من أكبر مختبرات المطارات في العالم لإجراء فحوصات مسحة الأنف للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 لجميع الزوار القادمين إلى دبي بكل سهولة ويسر علاوة على ترحيب المطار بانضمام شركات طيران جديدة من شأنها ربط دبي بوجهات عديدة استعدادا لاستقبال ملايين السياح حول العالم والترحيب بهم لزيارة معرض إكسبو 2020 دبي.

و حول الأداء الاستثنائي لمطار دبي الدولي "DXB" قال إنه على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهت ملايين الأفراد حول العالم إلا أننا تمكنا من تجاوز العقبات من خلال مواكبة المتغيرات بمرونة وسرعة عالية في سبيل توفير تجربة سفر آمنة ومريحة للمسافرين عبر مطار دبي الدولي "DXB"وتحققت هذه النتائج المذهلة بفضل الجهود المبذولة من قبل جميع الموظفين والشركاء وقدرتهم على مواجهة التغييرات المفاجئة في لوائح السفر والمخاوف العالمية حول ارتفاع عدد الإصابات وظهور متحورات جديدة من الفيروس لذا نجحنا في تجاوز التوقعات والحفاظ على مكانتنا كأكثر المطارات الدولية ازدحاما في العالم.

و نوه غريفيث إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى أن حركة الركاب السنوية في مطار دبي الدولي "DXB" تصل إلى 55.1 مليون مسافر بنهاية عام 2022 .. موضحا أنه من الممكن إحداث طفرة نوعية وتجاوز هذا الرقم بشكل كبير في حال استمرت العوامل الإيجابية التي نشهدها حاليا.

من جانبه ذكر ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات أن مطار دبي الدولي "DXB" خلال عام 2021 استقبل حوالي 29 مليونا و 110 آلاف و609 مسافرين بنمو سنوي بنسبة 12.7 في المائة منوها إلى أن الأرقام مدفوعة بالنمو القوي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من نفس العام أشارت إلى أن المطار سجل 11 مليونا و794 ألفا و46 مسافرا بزيادة 77 في المائة عن الربع الثالث ليشكل بذلك الفترة الأكثر ازدحاما منذ الربع الأول من عام 2020 والمرة الأولى منذ بداية الوباء التي تجاوزت فيها حركة الركاب ربع السنوية في مطار دبي الدولي "DXB" مؤشر الـ 10 ملايين راكب ليكون شهر ديسمبر هو الشهر الأكثر ازدحاما في العام بإجمالي عدد مسافرين بلغ 4.5 مليون مسافر.

و تطرق إلى تأثيرات معرض إكسبو 2020 على حركة الركاب نظرا لتزامن الحدث مع اجراءات تخفيف قيود السفر عالميا وقال إنه شكل عاملا محفزا لزيادة حركة الركاب بما يصل إلى مليوني مسافر من أكتوبر إلى أبريل الماضيين .

و أشار إلى أن أعداد المسافرين زادت خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 40% ما يعكس ارتفاعا بنسبة 53% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 وشكلت أعداد الركاب المباشرة 71% من إجمالي عدد الركاب في الربع الأخير من عام 2021 ليسجل ارتفاعا ملحوظا عن عام 2019.

ولفت إلى أن عدد رحلات الطيران في مطار دبي الدولي "DXB" بلغ حوالي 77 ألفا و671 رحلة خلال الربع الأخير من عام 2021 ليصل عدد الرحلات الجوية السنوية إلى 233 ألفا و375 رحلة بزيادة سنوية قدرها 28.1 في المائة في حين بلغ متوسط عدد الركاب لكل رحلة 154 راكبا مسجلا انخفاض سنوي بنسبة 18.9 في المائة.

وأضاف الجوكر أن الشحن الجوي شهد أداء قويا على مدار العام ليسجل 614 ألفا و834 طنا من البضائع في الربع الأخير بنسبة نمو 7.5 في المائة مما رفع حجم الشحن السنوي في عام 2021 بنسبة 20 في المائة ليصل الإجمالي إلى مليوني و319 ألفا و185 طنا.