روسيا تعلن بدء إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بدء العلاقات الدبلوماسية مع جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، “إنه في 22 فبراير، أقامت روسيا علاقات دبلوماسية مع جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين".

أشارت الخارجية الروسية إلى أن "روسيا تهدف إلى التنمية الشاملة للتعاون مع جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، بما في ذلك من خلال المؤسسات الدبلوماسية".

إلي ذلك، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن موسكو اعترفت بحدود جمهوريات دونباس، دونيتسك ولوجانسك، على النحو المحدد في دساتيرها.

وقال بوتين للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي في الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن موسكو اعترفت بجمهوريتي دونباس ولوجانسك في حدودهما كجمهوريات مستقلة داخل أوكرانيا.

وقال: “لقد اعترفنا بهم، مما يعني أننا نعترف بوثائقهم الأساسية، بما في ذلك دساتيرهم”.

واضاف: “هذه الدساتير وضعت الحدود الخاصة بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك منذ أن كانتا جزءًا من أوكرانيا”.