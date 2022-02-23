عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يحرم فطام الرضيع في الأشهر الحرم؟.. دار الإفتاء تجيب

فطام الرضيع
فطام الرضيع

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول "هل يحرم فطام الرضيع في الأشهر الحرم وما صحة هذا الكلام؟.

حكم استمرار الزواج بعد اكتشاف الرجل أن زوجته أخته في الرضاعة.. الأزهر للفتوى يوضح

خالد الجندي: الشافعية والحنابلة أوجبوا أجر الرضاعة للأم .. فيديو

وقال أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إنه لا علاقة لفطام الرضيع بالأشهر الحرم على الإطلاق، وهذا الكلام لا أساس له من الصحة.

وأشار إلى أن كثير من الناس يشتتون حال الأسر بسبب الفهم الخاطئ وترويج الفتاوى غير الصحيحة، وخاصة فيما يتعلق بفتاوى الرضاع والطلاق، ناصحا الناس أن ياخذوا الفتاوى من مصادرها الرسمية فقط وعدم استفتاء غير المتخصصين.

هل يجوز فطام الطفل في الأشهر الحرم

 سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى « فيسبوك».

وأجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن الفطام في الأشهر الحرم جائز شرعًا ولا يوجد ما يمنع منه طالما احتاج إليه الطفل.

وأضاف « فخر» في إجابته أن فطام الطفل سواء أكان فى الأشهر الحرم أو في غيرها من الشهور ليس حرامًا؛ فيحق للأم أن تفطم ولدها فى اى وقت.

حكم الفطام قبل عامين

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن فطام الرضيع قبل مرور عامين على ولادته؛ جائز في أي شهر إذاكان بالتراضي بين الأب والأم، مشيرًا إلى قوله تعالى: «فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا» {البقرة: 233}.

وأضاف ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: هل يجوز فطام الطفل الرضيع قبل مرور عامين من ولادته؟ أن الإمام القرطبي قال في تفسير قول الله تعالى: «لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ»: دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتما، فإنه يجوز الفطام قبل الحولين.

وأوضح أمين لجنة الفتوى أن الغاية من تحديد مدة الرضاع، دفع اختلاف الزّوجين في وقت الفطام ، مشيرًا إلى أن المدّة المعتبرة شرعاً للرّضاع هي سنتان ، على أنّه يجوز لهما التّنقيص منهما لأمر ما إذا تشاورا وتراضيا.

أجر الرضاعة للأم

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن الشافعية والحنابلة أوجبوا أجر الرضاعة للأم حتى وإن كانت الزوجية قائمة.

وأضاف الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على دي ام سي " : واجب نفقة للمرأة المرضعة بغض النظر عن العلاقة الزوجية، وإذا أرضعت صغيرها تحصل على أجر من الزوج، مضيفا أن المرأة تكون على ذمة زوجها وفي بيته تأخد أجرا ولاعلاقة له بالزوجية.

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه عندما يتحول الطفل الرضيع الى وسيلة من وسائل التحارب والتقاذف والتقاتل بين طليقين يريد كل منهما أن يكيد للآخر وأن يمكر له وأن يكيل الكراهية للطرف الآخر فلا يجد بارودًا لمدفعه ولا نارًا ولا حطبًا إلا رضيعه فيعلن الحرب بالامتناع عن الانفاق والمرأة تعلن الحرب على رضيعها بالامتناع عن الإرضاع قصة تنزل فيها اللعنات على هذا الصنف من الناس.

وأضاف  "إن إعلان الأبوين الحرب على الولد الرضيع، هذه قضية عجيبة ترج فيها السماوات العلى وتتنزل فيها اللعنات على هذا الصنف من الناس.

وأكمل الجندي : بين أب معاند وأم كائدة يضيع الرضيع ويموت ويهلك ولا يجد في هذا المجتمع ما يضمنه فيتدخل الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ".

وأشار إلى أن الله حسم المسألة بحماية الرضيع وعندما تجد القرآن يتدخل فإنه لا يحابي رجلًا أو امرأة، وإنما هناك بعض الذين ضاقت عقولهم وقل إيمانهم وذهبت مروءتهم يظنون أن في ذلك إعلانًا للحرب عليهم، وأن هذا هو مسألة من المكايدة الجديدة وانحياز للمرأة ضد الرجال، وهذا الأمر هو الضلال بعينه، وهذا ما اكتشفته في الحلقات الماضية عندما تحدثت عن الآية ولم أكملها، وهالني أن بعض أصحاب الدين الرقيق الذين لم يصمدوا أمام تحدياته لم يقدروا أن يتحملوها، واكتشفت أن البعض يريد أن يكيد بكل شيء، وغابت الأبوة كما غابت الأمومة.

فطام الرضيع فطام الرضيع في الأشهر الحرم حكم فطام الرضيع في الأشهر الحرم دار الإفتاء فتاوي وأحكام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال مخالفة قانون الإجراءات الضريبية

بشرى .. زيادة المعاشات في يوليو القادم

العرافة العمياء التي صدمت العالم بتوقعاتها.. نبوءة الجدة فانجا لم تتحقق| فيديو

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

الجيش الأوكراني يقصف منطقة كومينترنوفو في دونباس.. وسقوط قتلى مدنيين

عمرو دياب يثير الجدل بعد حذف أغانيه من اليوتيوب.. والجمهور يتوقع السبب

بشأن سد النهضة .. رسالة عاجلة من رئيس وزراء إثيوبيا إلى مصر والسودان

ترشيحاتنا

برلماني: قانون الضريبة العقارية الجديد في صالح المواطن.. ووزير المالية سيكون سعيدًا برفضه لهذا السبب|فيديو

الزمالك يرضخ لطلبات بن شرقي حول الشرط الجزائي رغم انسحاب أندية الخليج من المفاوضات

طبيب بكاليفورنيا: الأطفال فوق 5 أعوام حصلوا على لقاح كورونا بأمريكا.. وهذه هي الأعراض القاتلة|فيديو

انفجار قوي بمحطة حافلات في لوجانسك شرق أوكرانيا

هل يحرم فطام الرضيع في الأشهر الحرم؟.. دار الإفتاء تجيب

سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-2-2022 في البنوك المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من صيف لزعابيب.. ماذا قالت الارصاد الجوية عن حالة الطقس خلال ال 72 المقبلة؟

هل يكون محمد صلاح بديلا لـ مبابي في ريال مدريد؟.. مؤشرات تؤكد

دونيتسك ولوجانسك.. معلومات عن أحدث دولتين في العالم بعد الاعتراف الروسي

ياسمين رئيس.. منحها محمد خان الفرصة الأهم .. ودخلت عالم الفن من بوابة عرض خاص

فيديو

بإطلالة أنيقة وجذابة.. عقد قران الفنانة دنيا عبد العزيز في حفل بسيط

مش لاقيه شغل .. ابنة سامي العدل تعمل على عربة طعام

ياسمين رئيس.. منحها محمد خان الفرصة الأهم .. ودخلت عالم الفن من بوابة عرض خاص

مصير المتحرش.. المشدد 3سنوات لشادي خلف بتهمة هتك عرض7 فتيات.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ