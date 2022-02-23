هل يحرم فطام الرضيع في الأشهر الحرم؟.. دار الإفتاء تجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول "هل يحرم فطام الرضيع في الأشهر الحرم وما صحة هذا الكلام؟.

وقال أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إنه لا علاقة لفطام الرضيع بالأشهر الحرم على الإطلاق، وهذا الكلام لا أساس له من الصحة.

وأشار إلى أن كثير من الناس يشتتون حال الأسر بسبب الفهم الخاطئ وترويج الفتاوى غير الصحيحة، وخاصة فيما يتعلق بفتاوى الرضاع والطلاق، ناصحا الناس أن ياخذوا الفتاوى من مصادرها الرسمية فقط وعدم استفتاء غير المتخصصين.

هل يجوز فطام الطفل في الأشهر الحرم

سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى « فيسبوك».

وأجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن الفطام في الأشهر الحرم جائز شرعًا ولا يوجد ما يمنع منه طالما احتاج إليه الطفل.

وأضاف « فخر» في إجابته أن فطام الطفل سواء أكان فى الأشهر الحرم أو في غيرها من الشهور ليس حرامًا؛ فيحق للأم أن تفطم ولدها فى اى وقت.

حكم الفطام قبل عامين

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن فطام الرضيع قبل مرور عامين على ولادته؛ جائز في أي شهر إذاكان بالتراضي بين الأب والأم، مشيرًا إلى قوله تعالى: «فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا» {البقرة: 233}.

وأضاف ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: هل يجوز فطام الطفل الرضيع قبل مرور عامين من ولادته؟ أن الإمام القرطبي قال في تفسير قول الله تعالى: «لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ»: دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتما، فإنه يجوز الفطام قبل الحولين.

وأوضح أمين لجنة الفتوى أن الغاية من تحديد مدة الرضاع، دفع اختلاف الزّوجين في وقت الفطام ، مشيرًا إلى أن المدّة المعتبرة شرعاً للرّضاع هي سنتان ، على أنّه يجوز لهما التّنقيص منهما لأمر ما إذا تشاورا وتراضيا.

أجر الرضاعة للأم

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن الشافعية والحنابلة أوجبوا أجر الرضاعة للأم حتى وإن كانت الزوجية قائمة.

وأضاف الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على دي ام سي " : واجب نفقة للمرأة المرضعة بغض النظر عن العلاقة الزوجية، وإذا أرضعت صغيرها تحصل على أجر من الزوج، مضيفا أن المرأة تكون على ذمة زوجها وفي بيته تأخد أجرا ولاعلاقة له بالزوجية.

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه عندما يتحول الطفل الرضيع الى وسيلة من وسائل التحارب والتقاذف والتقاتل بين طليقين يريد كل منهما أن يكيد للآخر وأن يمكر له وأن يكيل الكراهية للطرف الآخر فلا يجد بارودًا لمدفعه ولا نارًا ولا حطبًا إلا رضيعه فيعلن الحرب بالامتناع عن الانفاق والمرأة تعلن الحرب على رضيعها بالامتناع عن الإرضاع قصة تنزل فيها اللعنات على هذا الصنف من الناس.

وأضاف "إن إعلان الأبوين الحرب على الولد الرضيع، هذه قضية عجيبة ترج فيها السماوات العلى وتتنزل فيها اللعنات على هذا الصنف من الناس.

وأكمل الجندي : بين أب معاند وأم كائدة يضيع الرضيع ويموت ويهلك ولا يجد في هذا المجتمع ما يضمنه فيتدخل الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ".

وأشار إلى أن الله حسم المسألة بحماية الرضيع وعندما تجد القرآن يتدخل فإنه لا يحابي رجلًا أو امرأة، وإنما هناك بعض الذين ضاقت عقولهم وقل إيمانهم وذهبت مروءتهم يظنون أن في ذلك إعلانًا للحرب عليهم، وأن هذا هو مسألة من المكايدة الجديدة وانحياز للمرأة ضد الرجال، وهذا الأمر هو الضلال بعينه، وهذا ما اكتشفته في الحلقات الماضية عندما تحدثت عن الآية ولم أكملها، وهالني أن بعض أصحاب الدين الرقيق الذين لم يصمدوا أمام تحدياته لم يقدروا أن يتحملوها، واكتشفت أن البعض يريد أن يكيد بكل شيء، وغابت الأبوة كما غابت الأمومة.