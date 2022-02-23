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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| غدًا.. آخر موعد للتقدم لبرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين.. منتصف مارس جامعة حلوان تطلق برنامج تدريب حول حل المشكلات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

اليوم.. إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بكليه التجارة جامعة عين شمس

أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس أنه سيتم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى  2021 / 2022  لجميع فرق مرحلة البكالوريوس للشعبة العربى وشعبة اللغات وذلك على نظام جامعة عين شمس الالكتروني  UMS  ، بدء من يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير وحتى الثلاثاء 1 مارس.

 

غدًا.. اخر موعد للتقدم لبرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين

تنتهي فترة التقدم للإعلان السابع من برنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين للعام الدراسي 2021/2022 الخميس القادم 24/2/2022. البرنامج ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" بالتعاون مع الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي. 

 

اتحاد طلاب زراعة القاهرة تعقد ورشة لطلاب المستوى الاول … تفاصيل

أعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة ،  عن عقد ارشاد اكاديمى مركزى لطلاب المستوى الاول برنامج اللغة العربية لمن يرغب فى وضع مقترح تسجيل المقررات الدراسية للفصل الدراسى الثانى .

 

البحث العلمي: انتهاء فتح باب التقدم لبرنامج تعزيز استخدام العلماء المصريين لتكنولوجيا السينكروترون.. الاثنين

اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لبرنامج تعزيز استخدام العلماء المصريين لتكنولوجيا السينكروترون في المركز الدولي لأبحاث ضوء السنكروترون، مشيرة إلى أنه علي جميع المهتمين من شباب الباحثين ومجتمع البحث العلمي المصري التقديم في موعد اقصاه 28 فبراير 2022.

 

منتصف مارس … جامعة حلوان تطلق برنامج تدريب حول حل المشكلات

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مارس  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية للتعليم المدني ..الأحد

تنظم إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان برنامج التعليم المدني ٢٠٢١/٢٠٢٢، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني).

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