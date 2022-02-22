تعاون أمني واقتصادي.. ماذا دار بين السيسي ورئيس الوزراء الكويتي؟

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، بزيارة إلى دولة الكويت العربية، حيث ألتقى خلال الزيارة مع الشيخ صباح الخالد الصباح، رئيس الوزراء الكويتي بحضور وفدي البلدين.

وتقدم الرئيس السيسي بالشكر إلى دولة الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معرباً عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلاً عن التشابك الاجتماعي والثقافي الممتد، مؤكداً تطلع مصر إلى تطوير التعاون مع دولة الكويت إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة والأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تموج بها المنطقة.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء الكويتي بالرئيس ضيفاً عزيزاً على الكويت، مؤكداً عمق الروابط التي تجمع بين البلدين وحرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لمصلحة الشعبين، وكحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليمياً ودولياً.

وشهد اللقاء استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لاسيما في ظل قرب انعقاد اللجنة المشتركة المصرية / الكويتية، حيث تم التوافق على أن تركز اعمال اللجنة في اجتماعاتها القادمة على تعزيز التعاون في مجال الاستثمار والاقتصاد بين البلدين.

هدف زيارة السيسي

وفي هذا الصدد، قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن هدف زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت هو متابعة التنسيق والتشاور المستمر بين كويت والقاهرة.

وأضاف البرديسي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن العلاقات بين الكويت ومصر علاقات قوية وتاريخية منذ إعلان استقلال الكويت عن بريطانيا، وكان هذا الدعم والعلاقات القوة مع القاهرة منذ أيام الرئيس جمال عبد الناصر.

وتابع: "استمرت العلاقات بين الدولتين عبر التاريخ، واستمر التواصل السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي في عهد الرئيس السيسي بأفضل شكل ممكن".

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الكويتية تعتبر نموذج للتعاون الإقليمي، كما أنه هناك حوالي 4 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الدولتين، وتعتبر الكويت ثالث أكبر مستثمر في القاهرة".

التعاون الأمني

وعلى الصعيد الأمني، أوضح خبير العلاقات الدولية، أن زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت كانت تهدف أيضا إلى توحيد الجهود لمواجهة الأفكار المتطرفة، وفيما يتعلق أيضا بعقد القمة العربية بالجزائر وحلحله المشاكل العربية المتواجدة الآن على الساحة ووجود توافق بين الدول العربية عليها.

السيسي مع رئيس مجلس الأمة

وقد ألتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، الذي أكد على أهمية الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت.

وقال الغانم إن الزيارة والمباحثات التي أجراها الرئيس السيسي مع أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تعكس خصوصية واستثنائية العلاقات التاريخية الوطيدة، وتؤكد وحدة المصير المشترك بين البلدين.

وأضاف أن الرئيس السيسي يحل ضيفا عزيزا وكريما على أمير الكويت، ليهنئ الكويت قيادة وشعبا بأعيادها الوطنية وليواصل بحث كل الملفات التي تهم الجانبين.

وتابع: "نقول للرئيس السيسي حللت أهلا ونزلت سهلا في بلدك الثاني الكويت، ونسأل الله أن يوفق بلدينا لكل ما من شأنه دعم الروابط المشتركة بين الجانبين ورفعة شأن الأمة العربية".