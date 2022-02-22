كاتب كويتي: كنا ننتظر زيارة الرئيس السيسي

قال فؤاد الهاشم الكاتب الصحفى الكويتى، إن العلاقات المصرية معهدة بالدم قبل التجارة وأى شئ، فهناك دماء مصرية سقطت على الأراضي الكويتية، فى حرب تحرير الكويت، و كذلك الكويت وقفت بجوار الشقيقة مصر فى حرب أكتوبر، ومن قبلها حرب الاستنزاف، و حرب 67.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور تقديم الإعلامية بسمة وهبة، أن العلاقات المصرية الكويتية تاريخية، وتربطها علاقات قوية للغاية.



ولفت إلى أن الجميع بالكويت كان ينتظر زيارة الرئيس السيسي، موضحًا أن الجميع يعلم قدر الرئيس السيسي، الذى يحارب فى مليون جهة، منها الإرهاب، و الإخوان و محاربة جماعة الشر، وأشياء كثيرة، ويسعى للتقدم معلقًا مصر حارب الإرهاب نيابة عن العالم.



وكشف أن ما يتم حاليًا استكمالا لما بدأ فى الماضي، و العلاقات بين مصر و الكويت تتطور بوجود السيسي و الشيخ نواف.

