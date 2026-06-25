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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل دفع قيمة المشاريب لتوقع الفائز في المباريات حرام؟ أمين الفتوى يجيب

مشاهدة المباريات
مشاهدة المباريات
محمد شحتة

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الاتفاق على دفع قيمة المشروبات في حال فوز فريق معين خلال مشاهدة مباراة.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح له، أن الصورة التي يُعلَّق فيها دفع المال على نتيجة المباراة تُعد غير جائزة شرعًا، لأن النتيجة أمر غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فإن تعليق الالتزام المالي عليها يدخل في باب غير المشروع.

وأشار إلى أن الأمر يختلف إذا كان الدفع على سبيل التبرع أو الهدية بعد انتهاء المباراة، دون اشتراط مسبق، حيث يكون ذلك جائزًا ولا حرج فيه، لأنه من باب الكرم والمودة بين الأصدقاء.

وأكد أن تشجيع الرياضة في حد ذاته ليس حرامًا، بل هو أمر جائز، مستشهدًا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تشجيع الصحابة على ممارسة الرياضة، مثل الرمي بالنبال، لما فيه من تقوية للبدن.

وأضاف أن الضابط في ذلك هو ألا تشغل الرياضة الإنسان عن ذكر الله أو أداء العبادات، وألا ترتبط بالمراهنات أو المقامرة، فإذا خلت من هذه المحاذير فهي جائزة ولا إثم فيها.

المراهنات “دوائر وهم”

وأكد الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المراهنات تمثل خطرًا كبيرًا على الفرد والمجتمع، لما تجرّه من مفاسد متعددة تمس الدين والعقل والسلوك، داعيًا جميع فئات المجتمع إلى الحذر منها.

وأوضح خلال تصريح له، أن هذه الممارسات تُدخل الإنسان في “دوائر وهم” و”دوائر غيب” و”دوائر مجهول”، تجعله يعيش بعيدًا عن الواقع، وتدفعه إلى مسارات خطرة تؤثر على استقراره النفسي وسلامة تفكيره.

وأضاف أن تأثير هذه الظاهرة لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يمتد ليهدد تماسك الأسرة واستقرار المجتمع، لما تسببه من أضرار على الصحة العقلية والبدنية، فضلًا عن تعطيلها لطاقات الإنسان التي يفترض أن تُسهم في البناء والعمران.

المراهنات مشاهدة المباريات دفع المشاريب اللعب على المشاريب دار الإفتاء

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