الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح 15 مسجدًا غدًا الجمعة 26 من يونيو 2026م، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد 6 مساجد، وصيانة وتطوير 7 مساجد.

وأعلنت وزارة الأوقاف، في بيان، وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن، إلى (1190) مسجدًا من بينها (908) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (282) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (14679) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 28 مليارًا و 80مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد آل أبو سيف بقرية بني قره – مركز القوصية.



وفي محافظة القليوبية:

تم إحلال وتجديد مسجد ياسين الجبل بقرية ميت كنانة – مركز طوخ.

وفي محافظة سوهاج:

تم إنشاء وبناء مسجد التقوى بقرية الحرجة بالقرعان – مركز البلينا.

تم صيانة وتطوير مسجد آل النميس بالسبايكة بقرية العتامنة بمشطا - مركز طما.



وفي محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد الفتح الإسلامي بقرية زاوية حاتم – مركز أبو قرقاص.

وفي محافظة الغربية:

تم إحلال وتجديد مسجد السيسي بقرية سجين الكوم – مركز قطور.



وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد النور بعزبة صادق بقرية منيا الحيط – مركز إطسا.

وفي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد الجواد الغربي بقرية الجواد الغربي – مركز مطوبس.

وفي محافظة أسوان:

تم إنشاء وبناء مسجد المغربي بنجع العرب – مركز دراو.



تم صيانة وتطوير مسجد الصفوة بقرية حاجر السباعية – مركز إدفو.

وفي محافظة الأقصر:

تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بجزيرة العوايد بقرية كيمان المطاعنة – مركز إسنا.



وفي محافظة الشرقية:

تم صيانة وتطوير مسجد خلوة أبو بدوية بقرية القراقرة – مركز منيا القمح.

وفي محافظة الجيزة:

تم صيانة وتطوير مسجد التوحيد بقرية الجملة - مركز العياط.



وفي محافظة بني سويف:

تم صيانة وتطوير مسجد عمر بن الخطاب بقرية بني زايد – مركز ناصر.

وفي محافظة قنا:

تم صيانة وتطوير مسجد فاطمة الزهراء بقرية النجاحية – مركز نجع حمادي.



وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.