قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يشهد فعاليات احتفال وزارة الخارجية المصرية بمرور مائتي عام على تأسيسها| صور
شهادة مسئول الشئون القانونية تكشف مفاجأة في قضية رشوة وزارة البيئة
في مئويتها الثانية.. مدبولي: الخارجية المصرية تدخل قرنها الثالث مستندة إلى تاريخ مجيد ودور وطني راسخ
تحويل الهواء إلى مياه.. باحث مصري يبتكر جهازًا لاستخلاص المياه من الرطوبة
فرق البحث والإنقاذ الأمريكية تتجه إلى فنزويلا
حالة الطقس غدا الجمعة.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا
أول تعليق من طبيبة الأسنان بعد الاعتداء عليها داخل أحد المراكز بشبرا الخيمة
الذهب خسر 1280 جنيهًا في شهر.. سعر عيار 21 الآن
ممداني: كأس العالم يحقق أكثر من الإيرادات الكافية
انخفاضات تضرب أسعار السلع اليوم.. تراجع كبير للمكرونة والسكر والدقيق وارتفاع البيض
بسبب فيروس إيبولا.. السعودية تحظر دخول مواطني ثلاثة دول أفريقية
مصطفى قمر : يهمني بعد رحيلي الجمهور يقولوا قدم فن محترم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

مسجد جديد
مسجد جديد
عبد الرحمن محمد

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح 15 مسجدًا غدًا الجمعة 26 من يونيو  2026م، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد 6 مساجد، وصيانة وتطوير 7 مساجد.

وأعلنت وزارة الأوقاف، في بيان، وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن، إلى (1190) مسجدًا من بينها (908) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (282) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (14679) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 28 مليارًا و 80مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة أسيوط:
تم إحلال وتجديد مسجد آل أبو سيف بقرية بني قره – مركز القوصية.


وفي محافظة القليوبية:
تم إحلال وتجديد مسجد ياسين الجبل بقرية ميت كنانة – مركز طوخ.
وفي محافظة سوهاج:
تم إنشاء وبناء مسجد التقوى بقرية الحرجة بالقرعان – مركز البلينا.
تم صيانة وتطوير مسجد  آل النميس بالسبايكة بقرية العتامنة بمشطا -  مركز طما.


وفي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد الفتح الإسلامي بقرية زاوية حاتم – مركز أبو قرقاص.
وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد السيسي بقرية سجين الكوم – مركز قطور.


وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد النور بعزبة صادق بقرية منيا الحيط – مركز إطسا.
وفي محافظة كفر الشيخ:
تم إحلال وتجديد مسجد الجواد الغربي بقرية الجواد الغربي – مركز مطوبس.
وفي محافظة أسوان:
تم إنشاء وبناء مسجد المغربي بنجع العرب – مركز دراو.


تم صيانة وتطوير مسجد الصفوة بقرية حاجر السباعية – مركز إدفو.
وفي محافظة الأقصر:
تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بجزيرة العوايد بقرية كيمان المطاعنة – مركز إسنا.


وفي محافظة الشرقية:
تم صيانة وتطوير مسجد خلوة أبو بدوية بقرية القراقرة – مركز منيا القمح.
وفي محافظة الجيزة:
تم صيانة وتطوير مسجد التوحيد بقرية الجملة  - مركز العياط.


وفي محافظة بني سويف:
تم صيانة وتطوير مسجد عمر بن الخطاب بقرية بني زايد – مركز ناصر.
وفي محافظة قنا:
تم صيانة وتطوير مسجد فاطمة الزهراء بقرية النجاحية – مركز نجع حمادي.


وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

وزارة الأوقاف إعمار المساجد صيانة المساجد بناء المساجد افتتاحات المساجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

سعر الذهب

بعد تراجعه 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر الذهب

تراجع حاد بـ 295 جنيها.. سعر الذهب الآن

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

ترشيحاتنا

رام 1500 TRX موديل 2027

شاهد| رام 1500 TRX موديل 2027

سيارات صينية 2026 سيدان

سيارات صينية 2026 سيدان في السوق المصرية

هوندا اكورد موديل 2026

سعر هوندا اكورد 2026 في السعودية

بالصور

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا.. مشروب صيفي منعش

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا

تناولها بالقشرة.. الطريقة الأمثل لتناول البطاطس المقلية بدون أضرار

ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟

اضطراب فرط الحركة.. دراسة تكشف الفئة الأكثر تضررًا

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

بعد تكريمها في أمريكا.. إطلالات ياسمين عبد العزيز بين الرقي والتنوع

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

فيديو

أغنية عمك وعم عمك

محمود العسيلي وعصام صاصا يطرحان أغنية «عمك وعم عمك» من فيلم «صقر وكناريا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد