الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح 15 مسجدًا غدًا الجمعة 26 من يونيو 2026م، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد 6 مساجد، وصيانة وتطوير 7 مساجد.
وأعلنت وزارة الأوقاف، في بيان، وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن، إلى (1190) مسجدًا من بينها (908) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (282) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (14679) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 28 مليارًا و 80مليون جنيه.
وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة أسيوط:
تم إحلال وتجديد مسجد آل أبو سيف بقرية بني قره – مركز القوصية.
وفي محافظة القليوبية:
تم إحلال وتجديد مسجد ياسين الجبل بقرية ميت كنانة – مركز طوخ.
وفي محافظة سوهاج:
تم إنشاء وبناء مسجد التقوى بقرية الحرجة بالقرعان – مركز البلينا.
تم صيانة وتطوير مسجد آل النميس بالسبايكة بقرية العتامنة بمشطا - مركز طما.
وفي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد الفتح الإسلامي بقرية زاوية حاتم – مركز أبو قرقاص.
وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد السيسي بقرية سجين الكوم – مركز قطور.
وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد النور بعزبة صادق بقرية منيا الحيط – مركز إطسا.
وفي محافظة كفر الشيخ:
تم إحلال وتجديد مسجد الجواد الغربي بقرية الجواد الغربي – مركز مطوبس.
وفي محافظة أسوان:
تم إنشاء وبناء مسجد المغربي بنجع العرب – مركز دراو.
تم صيانة وتطوير مسجد الصفوة بقرية حاجر السباعية – مركز إدفو.
وفي محافظة الأقصر:
تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بجزيرة العوايد بقرية كيمان المطاعنة – مركز إسنا.
وفي محافظة الشرقية:
تم صيانة وتطوير مسجد خلوة أبو بدوية بقرية القراقرة – مركز منيا القمح.
وفي محافظة الجيزة:
تم صيانة وتطوير مسجد التوحيد بقرية الجملة - مركز العياط.
وفي محافظة بني سويف:
تم صيانة وتطوير مسجد عمر بن الخطاب بقرية بني زايد – مركز ناصر.
وفي محافظة قنا:
تم صيانة وتطوير مسجد فاطمة الزهراء بقرية النجاحية – مركز نجع حمادي.
وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.