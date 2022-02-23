عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال خطاب أمام مجلس النواب الإثيوبي

بشأن سد النهضة .. رسالة عاجلة من رئيس وزراء إثيوبيا إلى مصر والسودان

آبي أحمد يوجه رسالة
آبي أحمد يوجه رسالة عاجلة إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة

وجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، رسالة جديدة إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة، زاعما أن إثيوبيا تريد أن "تتعاون مع مصر والسودان بخصوص سد النهضة والبحر الأحمر".

وقال آبي أحمد في خطاب أمام مجلس النواب الإثيوبي "بشأن سد النهضة والبحر الأحمر.. نريد التعاون مع مصر والسودان.. وكما وعدنا نقوم بتوليد الطاقة وإطلاق المياه النقية".

وادعى رئيس الوزراء الإثيوبي أن "المياه الصادرة من الروافد العليا للنيل الأزرق في إثيوبيا متاحة لجميع البلدان الثلاثة، ونحن جاهزون طالما يوجد حل يفيدنا جميعًا".

وواصل آبي أحمد مزاعمه قائلًا "لا ينبغي أن تكون إثيوبيا هي الدولة الوحيدة التي تشجع على توقيع وتنفيذ اتفاقية الإطار التعاوني مع دول حوض النهر.. ومن أجل مصلحتهم الخاصة، فإن جميع البلدان يجب عليها الانضمام".

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، ورسالته إلى مصر والسودان، بعد إعلان بلاده إطلاق  المرحلة الأولى لتوليد الطاقة الكهربائية من سد النهضة.

رفض مصري سوداني

ونددت مصر بقرار إثيوبيا المنفرد حول السد، وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن إعلان الحكومة الإثيوبية "البدء بشكل أحادي" في عملية تشغيل سد النهضة يعد "إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته، بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي".

وقال وزير الري محمد عبد العاطي في بيان إن "مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي"، ولفت إلى أنها "تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية، من خلال تنفيذ تطوير وتحديث شامل للمنظومة المائية".

رد شديد اللهجة من السودان على إعلان إثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة

إثيوبيا تدشن أول عملية لإنتاج الكهرباء من سد النهضة

وكان مجلس الأمن الدولي، دعا في سبتمبر الماضي إلى استمرار التفاوض بين إثيوبيا ومصر والسودان، برعاية الاتحاد الإفريقي "بطريقة بنّاءة وتعاونية"، مشيرا إلى ضرورة الوصول إلى اتفاق في غضون فترة زمنية معقولة".

بدوره، أكد وزير الري السوداني ، المكلف ضو البيت عبد الرحمن، في تصريح لصحيفة "الحراك" السودانية، رفضه خطوة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ووصفها بأنها "آحادية الجانب".

وقال الوزير السوداني ، إن "قرار إثيوبيا البدء بشكل أحادي في تشغيل سد النهضة هو بمثابة خرق لإعلان المبادئ بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا".

وتابع "كان يجب على الجانب الإثيوبي مد الأطراف الأخرى بمعلومات كافية قبل تنفيذ الخطوة، مثل حجم المياه المتوقع خروجها من خلف السد، لمعرفة هل ستتمكن الخزانات السودانية من استيعابها لوضع التحوطات اللازمة".

وأضاف أن إثيوبيا لم تخطر السودان باتخاذ الخطوة، وأن ذلك تم بشكل أحادي، بالتالي هي "غير مقبولة مهما كانت مبرراتها"، داعيا إثيوبيا للابتعاد عن خطاب الكراهية لأنه لا يقود للأمام، ولكن لابد من إيجاد صيغة للتعايش.

وقلل وزير الري السوداني من صحة حديث آبي أحمد حول عدم تأثير الخطوة على السودان، قائلا "إذا كنت ناوي الخير لماذا اتخذت الخطوة لوحدك.. وكان يجب عليك توفير المعلومات الكافية للأطراف الأخرى".

وشدد على ضرورة جلوس كافة الأطراف للتوصل لرؤية موحدة حول ملف سد النهضة، موضحا أنه لم يعد "ملفاً فنياً فقط"، وإنما أصبح فيه جزء سياسي، مؤكدا أن الشيء الذي لا خلاف حوله، هو مصلحة السودان و"لا مجاملة فيه وهي خط أحمر".

سد النهضة أبي أحمد اثيوبيا رئيس الوزراء الإثيوبي توليد الكهرباء سد النهضة ملء سد النهضة مصر السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشأن سد النهضة .. رسالة عاجلة من رئيس وزراء إثيوبيا إلى مصر والسودان

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال مخالفة قانون الإجراءات الضريبية

العرافة العمياء التي صدمت العالم بتوقعاتها.. نبوءة الجدة فانجا لم تتحقق| فيديو

الجيش الأوكراني يقصف منطقة كومينترنوفو في دونباس.. وسقوط قتلى مدنيين

بشرى .. زيادة المعاشات في يوليو القادم

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

انفجار هائل يهز دونيتسك شرق أوكرانيا

موعد ظهور محمد صلاح مع صاحبة السعادة إسعاد يونس

موضوعات متعلقة

رد شديد اللهجة من السودان على إعلان إثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة

رئيس البرلمان العربي: تشغيل سد النهضة بشكل أحادي مساس خطير بحقوق مصر والسودان

ترشيحاتنا

مصير موظف اختلس مليون جنيه في سوهاج

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

نقيب المأذونين : 88% من نسبة الطلاق تتم في المحاكم خلعا..فيديو

لماذا كان الإسراء والمعراج ليلا ؟

معرض أجندة 2022.. مساحة حرة لإبداع 155 فنانا مصريا

كرم جبر: مشهد عروس الإسماعيلية وحنين حسام أكثر ما أزعجني| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يكون محمد صلاح بديلا لـ مبابي في ريال مدريد؟.. مؤشرات تؤكد

دونيتسك ولوجانسك.. معلومات عن أحدث دولتين في العالم بعد الاعتراف الروسي

ياسمين رئيس.. منحها محمد خان الفرصة الأهم .. ودخلت عالم الفن من بوابة عرض خاص

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق برمسيس

فيديو

بإطلالة أنيقة وجذابة.. عقد قران الفنانة دنيا عبد العزيز في حفل بسيط

مش لاقيه شغل .. ابنة سامي العدل تعمل على عربة طعام

ياسمين رئيس.. منحها محمد خان الفرصة الأهم .. ودخلت عالم الفن من بوابة عرض خاص

مصير المتحرش.. المشدد 3سنوات لشادي خلف بتهمة هتك عرض7 فتيات.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ