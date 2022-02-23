بشأن سد النهضة .. رسالة عاجلة من رئيس وزراء إثيوبيا إلى مصر والسودان

خلال خطاب أمام مجلس النواب الإثيوبي

وجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، رسالة جديدة إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة، زاعما أن إثيوبيا تريد أن "تتعاون مع مصر والسودان بخصوص سد النهضة والبحر الأحمر".

وقال آبي أحمد في خطاب أمام مجلس النواب الإثيوبي "بشأن سد النهضة والبحر الأحمر.. نريد التعاون مع مصر والسودان.. وكما وعدنا نقوم بتوليد الطاقة وإطلاق المياه النقية".

وادعى رئيس الوزراء الإثيوبي أن "المياه الصادرة من الروافد العليا للنيل الأزرق في إثيوبيا متاحة لجميع البلدان الثلاثة، ونحن جاهزون طالما يوجد حل يفيدنا جميعًا".

وواصل آبي أحمد مزاعمه قائلًا "لا ينبغي أن تكون إثيوبيا هي الدولة الوحيدة التي تشجع على توقيع وتنفيذ اتفاقية الإطار التعاوني مع دول حوض النهر.. ومن أجل مصلحتهم الخاصة، فإن جميع البلدان يجب عليها الانضمام".

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، ورسالته إلى مصر والسودان، بعد إعلان بلاده إطلاق المرحلة الأولى لتوليد الطاقة الكهربائية من سد النهضة.

رفض مصري سوداني

ونددت مصر بقرار إثيوبيا المنفرد حول السد، وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن إعلان الحكومة الإثيوبية "البدء بشكل أحادي" في عملية تشغيل سد النهضة يعد "إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته، بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي".

وقال وزير الري محمد عبد العاطي في بيان إن "مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي"، ولفت إلى أنها "تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية، من خلال تنفيذ تطوير وتحديث شامل للمنظومة المائية".

وكان مجلس الأمن الدولي، دعا في سبتمبر الماضي إلى استمرار التفاوض بين إثيوبيا ومصر والسودان، برعاية الاتحاد الإفريقي "بطريقة بنّاءة وتعاونية"، مشيرا إلى ضرورة الوصول إلى اتفاق في غضون فترة زمنية معقولة".

بدوره، أكد وزير الري السوداني ، المكلف ضو البيت عبد الرحمن، في تصريح لصحيفة "الحراك" السودانية، رفضه خطوة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ووصفها بأنها "آحادية الجانب".

وقال الوزير السوداني ، إن "قرار إثيوبيا البدء بشكل أحادي في تشغيل سد النهضة هو بمثابة خرق لإعلان المبادئ بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا".

وتابع "كان يجب على الجانب الإثيوبي مد الأطراف الأخرى بمعلومات كافية قبل تنفيذ الخطوة، مثل حجم المياه المتوقع خروجها من خلف السد، لمعرفة هل ستتمكن الخزانات السودانية من استيعابها لوضع التحوطات اللازمة".

وأضاف أن إثيوبيا لم تخطر السودان باتخاذ الخطوة، وأن ذلك تم بشكل أحادي، بالتالي هي "غير مقبولة مهما كانت مبرراتها"، داعيا إثيوبيا للابتعاد عن خطاب الكراهية لأنه لا يقود للأمام، ولكن لابد من إيجاد صيغة للتعايش.

وقلل وزير الري السوداني من صحة حديث آبي أحمد حول عدم تأثير الخطوة على السودان، قائلا "إذا كنت ناوي الخير لماذا اتخذت الخطوة لوحدك.. وكان يجب عليك توفير المعلومات الكافية للأطراف الأخرى".

وشدد على ضرورة جلوس كافة الأطراف للتوصل لرؤية موحدة حول ملف سد النهضة، موضحا أنه لم يعد "ملفاً فنياً فقط"، وإنما أصبح فيه جزء سياسي، مؤكدا أن الشيء الذي لا خلاف حوله، هو مصلحة السودان و"لا مجاملة فيه وهي خط أحمر".