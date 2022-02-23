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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تعرب عن قلقها من احتمال قيام روسيا بشن هجوم سيبراني ردًا على العقوبات

بريطانيا
بريطانيا

حذر المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC) في بريطانيا ملايين الشركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة وطالبهم بالاستعداد لهجوم إلكتروني روسي محتمل بسبب العقوبات التي فرضتها بريطانيا على ثلاثة من الأثرياء من حلفاء فلاديمير بوتين وخمسة بنوك ردًا على ما أسمته "الغزو المتجدد" لأوكرانيا.
ووفقا لما أوردته "ميل أونلاين" على موقعها الإلكتروني فقد شدد المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC) على ضرورة تعزيز الدفاعات البريطانية على الإنترنت، وحذر من وجود نمط تاريخي للهجمات السيبرانية التي جرت على أوكرانيا والتي كان لها تبعات دولية.
وكانت المواقع المصرفية والحكومية الأوكرانية قد تعطلت الأسبوع الماضي لفترة وجيزة بسبب سلسلة من الهجمات التي قالت الولايات المتحدة وبريطانيا إن من نفذها قراصنة عسكريون روس - وهو أمر نفاه الروس.
وأشارت الصحيفة إلى احتمالية أن تؤدي هذه الأفعال إلى إثارة مخاوف من احتمالية شن نفس النوع من الهجوم على المملكة المتحدة.
في غضون ذلك، أرسلت ست دول من الاتحاد الأوروبي فريقًا من خبراء الأمن السيبراني إلى أوكرانيا للمساعدة في التعامل مع التهديدات الإلكترونية، بعد أن اعترفت روسيا رسميًا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا.
 

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