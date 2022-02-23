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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تطبيق Skype يحصل على ميزة مهمة تنقذ أرواح الكثيرين.. تعرف عليها

Skype
Skype

أعلنت الشركة المالكة لتطبيق سكايب Skype، عن طرح ميزة مهمة لمستخدمي إصدار سطح المكتب يمكنهم استخدامها في حال تعرضهم لحالات الطارئة من خلال أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

وبحسب ما ذكره موقع "windowscentral"، حصل إصدار سطح المكتب من تطبيق سكايب، على نظام التشغيل ويندوز على تحديثا جديدا، يسمح للمستخدمين في الولايات المتحدة بالاتصال بالطوارئ باستخدام الرقم 911 من حواسبهم مباشرة، وستكون الميزة الجديدة قادرة على تحديد موقع صاحب الاتصال وإرسال خدمات الإنقاذ له.

 

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سكايب يحصل على ميزة مهمة قد تنقذ أرواح الكثيرين

وتبعا للمعلومات المتوفرة، سوف يتمكن مستخدمي خدمة سكايب Skype في خمس دول بما في ذلك الولايات المتحدة، من استخدام التطبيق لإجراء مكالمات الطوارئ والاتصال بالرقم 911 من حواسبهم مباشرة، ومشاركة معلومات موقعهم مع مشغلي الطوارئ، كما يسمح التحديث نفسه أيضا بإرسال رسائل صوتية لمدة تصل إلى خمس دقائق عبر أجهزة الكمبيوتر.

ويدعم سكايب Skype، الاتصال بخدمات الطوارئ من سطح المكتب في أستراليا والدنمارك وفنلندا ووالمملكة المتحدة، حيث يمكن للمستخدمين بهذه الدول الاعتماد على الميزة الجديدة في حال توقف الشبكات الخلوية أو شبكات الهاتف الأرضية عن العمل لكن الحاسب متصل بشبكة إنترنت.

وجاء إضافة دعم مكالمات الطوارئ على سطح المكتب كجزء من التحديث الذي يصل تطبيق سكايب Skype  ضمن الإصدار 8.80، إلى جانب ميزات أخرى من بينها:

- زيادة الحد الزمني للرسائل الصوتية من دقيقتين إلى 5 دقائق.

- إضافة القدرة على الحصول على ردود فعل مخصصة على الهاتف المحمول.

- التبديل إلى الوضع الليلي أو الفاتح يختلف أثناء إجراء مكالمات Skype.

- إمكانية تكبير شاشة المشاركة.

- المزيد من إصلاحات الأخطاء وتحسينات النظام الأساسي للخدمة.

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