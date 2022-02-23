هند النعساني: مشروع تعديل قانون الإيجار القديم خطوة انتظرها الجميع|فيديو

قالت الإعلامية هند النعساني خلال تقديمها لبرنامج صباح البلد"والمُذاع على فضائية " صدى البلد"، إن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم خطوة هامة جدًا والجميع كان في انتظارها سواء الملاك أو المستأجرين ، حيث تم توضيح أحكام مشروع القانون تسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني".

وتابعت :" التعديل هدفه هو منح المستأجرين مدة لاتزيد عن 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك لتوفيق أوضاعهم ".





ومن جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه لن يتم تمرير قانون الإيجار القديم للغرض السكني، إلا عندما يحقق مصلحة الجميع، قائلا: النواب يملكون الضمير الاجتماعي اليقظ، الذي يمكنهم من الخروج بقانون متوازن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني.

وأكد أنه سيكون هناك نقاش واسع واستطلاع الرأي العام، قبل الموافقة على تعديل قانون الإيجار القديم للغرض السكني بين الأفراد.

وأعلن رئيس البرلمان، أنه سيكون هناك مشروع قانون متوازن للإيجار القديم السكني بين الأشخاص الطبيعيين.

وتابع: نتمنى الخير لكل المواطنين المصريين، مؤجرين ومستأجرين، ولن نجور على أحد، ولن نسمح بذلك.



