جامعة حلوان 7 دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس خلال مارس 2022.. الدورات تهتم بتنظيم المؤتمرات العلمية واتخاذ القرار وحل المشكلات

رئيس جامعة حلوان :

نحرص على تنظيم الدورات التدريبية كونها ركيزة لتطوير العملية التعليمية

رئيس جامعة حلوان : الدورات التدريبية تهدف لتنمية القدرات وتطوير التعليم

جامعة حلوان تنظم 6 دورات تدريبية أون لاين و1 بنظام الحضور المباشر





أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان- انطلاقا من حرص الجامعة على تنمية قدراتهم ومهاراتهم- عن خطته التدريبية لشهر مارس 2022، و التي تهدف الي تنمية قدرات و مهارات العاملين و اكسابهم الخبرات المختلفة للنهوض بالعملية التعليمية.

وتقام الدورات التدريبية تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

وأكد الدكتور ممدوح مهدي حرص واهتمام جامعة حلوان بتنظيم تلك الدورات التدريبية التي تأتى من منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمي، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة.

وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات يقدم برامج تدريبية متطورة ومتنوعة تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية و تطوير معرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات في مجال الإدارة ونشر المعرفة وإحداث التنمية الذاتية للأفراد والمؤسسات المختلفة بما يحقق التنافسية المحلية والدولية.

وأفادت الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز أن هذه الدورات تقام بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وأوضحت أن خطة الدورات التدريبية خلال شهر مارس تقام بنظام الأون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط إجراءات احترازية .

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر الرابط:

‏https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

و صرحت إدارة المركز أن الدورات التدريبية لشهر مارس تشمل 7 برامج تدريبية تبدأ يوم ٨ مارس و تنتهى هذه الدورات ٢٣ مارس ٢٠٢٢،كل دورة تقام على مدار يومين ، وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الفيديو كونفرانس، وجاءت خطة الدورات التدريبية كالآتي :

دورات بنظام الاونلاين

- دورة تنظيم المؤتمرات العلمية وتعقد يومي الثلاثاء والأربعاء 8 : 9 مارس 2022 من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 10 مساء .

- دورة اتخاذ القرار وحل المشكلات يومي الاحد والاثنين 13 : 14 فبراير 2022‪ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء .

- دورة سلوكيات المهنة يومي الثلاثاء والأربعاء 15 : 16 فبراير 2022‪ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء .

- دورة إدارة الفريق البحثي يومي الاحد والاثنين 20 : 21 فبراير 2022‪ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء .

- دورة إدارة الوقت والاجتماعات وتعقد يومي الثلاثاء والأربعاء 22 : 23 مارس 2022 من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 10 مساء .

- دورة الجوانب المالية بالجامعات يومي الأحد والاثنين 27 : 28 فبراير من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 10 مساء.

دورات بنظام الحضور المباشر بالحرم الجامعي

أما الدورات التي ستقام بمقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعي وفق الإجراءات الاحترازية كالآتي:

- دورة المشروعات الممولة دوليًا ، وتعقد يومي الثلاثاء والأربعاء 22 : 23 مارس 2022 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 مساء .

تهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

ولفت المركز الى انه على الراغبين في حضور هذه الدورات وتنمية مهارتهم من العاملين بالجامعة متابعة الصفحة الرسمية للمركز عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

